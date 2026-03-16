La Virgen María, madre de Jesús, habla todos los idiomas

La Virgen María, madre de Jesús, se ha aparecido a muchos videntes en el mundo y parece hablar todos los idiomas, o solo uno: su lengua materna

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¿Qué idioma habla la Virgen María? A primera vista, la respuesta es sencilla: el arameo. Este dialecto semítico, que dio origen al hebreo y al árabe, tomó el nombre bíblico de los confines de los actuales Líbano y Siria. Es la lengua oral de la época de Jesús, y aparece incluso algunas veces en los evangelios, aunque estos estén redactados en griego, ya que fueron escritos para anunciar a Cristo al mayor número de personas posible, a los paganos.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1858, cuando se le apareció por primera vez a Bernadette Soubirous en la gruta de Massabielle, en Lourdes (Altos Pirineos), la madre de Dios se dirigió a ella en occitano gasconés, el dialecto local, lengua que la futura religiosa no hablaba.

Del mismo modo, en el siglo XVI, en Guadalupe, México, la misma madre de Dios habló con el indio Juan Diego en náhuatl, su lengua original.

By Chad Zuber | Shutterstock

El ejemplo de Pentecostés

Estos dos ejemplos de apariciones marianas, entre los más conocidos del mundo, parecen indicar que María es en realidad políglota, o incluso que habla todos los idiomas. Algo imposible, por supuesto. Para comprender este milagro de la comunicación, no está de más releer el episodio de Pentecostés (cf. Hch 2).

Ese día, para la fiesta judía de Shavuot, "había en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo", cuenta el autor, que oyeron a los apóstoles hablar en todas las lenguas:

"¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propio dialecto, en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de la provincia del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, romanos de paso, judíos de nacimiento y conversos, cretenses y árabes, a todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios".

María habla principalmente su lengua materna

Una vez más, es evidente que los apóstoles no empezaron a hablar de repente en lenguas que no dominaban unos minutos antes. Pero los hablantes y los oyentes se entienden, no de manera factual, sino espiritual.

Unidos por Dios, escuchando al Espíritu Santo que se derramó en lenguas de fuego sobre los Once, todos perciben una verdad que se les revela en su corazón. No es tanto su mente la que comprende, sino su alma la que recibe un don.

Por otra parte, la experiencia puede no tener nada de sobrenatural y darse en la vida cotidiana: no es raro que comprendamos lo que quiere decir un amigo o un ser querido sin que las palabras para expresarlo formalicen la cosa. Así, María, a quien Cristo en la cruz dio como madre a todos, habla la lengua materna en el sentido más fuerte de la expresión.