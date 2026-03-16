Cómo los papás viven la misericordia diariamente

CUARESMA 2026
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¿Los papás viven las obras de misericordia constantemente? ¡Por supuesto que sí! Los papás nos enseñan a través de su esencia: fortaleza, dedicación y disposición al servicio. Y de esta manera, nos muestran lo que es el amor.
Aquí algunos ejemplos de cómo los papás ejercen su paternidad en nuestra vida: un hermoso recordatorio de cómo ellos reflejan la imagen del amor divino.
Obras de misericordia corporales:
1Dar de comer al hambriento
Los papás procuran que nunca falte alimento en la mesa. A través de su trabajo, esfuerzo y organización familiar, se aseguran de que nadie pase hambre.
2Dar de beber al sediento
Al igual que con la comida, se preocupan por nuestra hidratación, pero también nos enseñan a saciar la sed espiritual: aquella que solo se satisface cerca de Dios.
3Vestir al desnudo
Nos ayudan a estar protegidos y cuidar nuestra integridad. Compran ropa (aunque a veces no la combinen del todo), dan consejo y, sobre todo, nos enseñan a sentirnos cómodos y seguros con nuestra apariencia.
4Dar posada al peregrino
Los papás abren su hogar a quien lo necesite, ofreciendo refugio y seguridad. Con su presencia, tranquilidad y confianza, hacen que la casa sea un espacio para descansar y sentirse protegido.
5Visitar al enfermo
Cuando nos enfermamos, los papás se convierten en protectores. Se aseguran de conseguir medicinas, velan por nuestro bienestar y nos acompañan con paciencia durante el sufrimiento.
6Visitar a los presos
Se transforman en consejeros y acompañantes cuando nos sentimos atrapados en nuestros errores o problemas. Nos ofrecen su ayuda, su guía y enseñanzas para salir adelante.
7Enterrar a los muertos
En momentos de duelo, los papás muestran serenidad y fortaleza. Su ejemplo se convierte en un apoyo para toda la familia, ofreciendo consuelo al corazón herido.
Obras de misericordia espirituales:
8Enseñar al que no sabe
No hay mejor maestro de vida que un padre. Con su ejemplo, nos enseñan a trabajar, respetar a los demás, resolver problemas y perseverar. Nos ayudan a forjar nuestro carácter.
9Dar buen consejo al que lo necesita
Ante dudas o frustraciones, nos escuchan y orientan. En los momentos en que no sabemos qué camino tomar, su voz de sabiduría nos ayuda a tomar decisiones acertadas.
10Corregir al que se equivoca
Cuando cometemos errores, los papás nos corrigen con paciencia y firmeza. Aunque a veces puedan parecer severos, su intención siempre es nuestro bien.
11Perdonar las ofensas
Nos enseñan el valor del perdón. Cuando los ofendemos sin intención, ellos nos perdonan con amor, reflejando la misericordia de Dios en su ejemplo cotidiano.
12Consolar al triste
En momentos de tristeza, nos levantan el ánimo con palabras, gestos y actividades que nos recuerdan que no estamos solos. Su presencia reconforta y fortalece.
13Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
Todos tenemos defectos, y los papás también enfrentan los nuestros. Ellos los soportan con paciencia y, cuando es necesario, nos señalan nuestras faltas para ayudarnos a crecer.
14Orar por vivos y difuntos
Los papás mantienen presentes en sus oraciones a cada integrante de su familia y a las personas importantes que han marcado su camino, agradeciendo por su vida y pidiendo protección y bendición para todos.