Cómo los papás viven la misericordia diariamente

<em>¿Sabías que los papás viven, cada día, las obras de misericordia? Descubre cómo estas acciones sencillas revelan el amor de Dios</em>

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

¿Los papás viven las obras de misericordia constantemente? ¡Por supuesto que sí! Los papás nos enseñan a través de su esencia: fortaleza, dedicación y disposición al servicio. Y de esta manera, nos muestran lo que es el amor.

Aquí algunos ejemplos de cómo los papás ejercen su paternidad en nuestra vida: un hermoso recordatorio de cómo ellos reflejan la imagen del amor divino.

Obras de misericordia corporales:

1 Dar de comer al hambriento

Los papás procuran que nunca falte alimento en la mesa. A través de su trabajo, esfuerzo y organización familiar, se aseguran de que nadie pase hambre.

2 Dar de beber al sediento

Al igual que con la comida, se preocupan por nuestra hidratación, pero también nos enseñan a saciar la sed espiritual: aquella que solo se satisface cerca de Dios.

3 Vestir al desnudo

Nos ayudan a estar protegidos y cuidar nuestra integridad. Compran ropa (aunque a veces no la combinen del todo), dan consejo y, sobre todo, nos enseñan a sentirnos cómodos y seguros con nuestra apariencia.

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4 Dar posada al peregrino

Los papás abren su hogar a quien lo necesite, ofreciendo refugio y seguridad. Con su presencia, tranquilidad y confianza, hacen que la casa sea un espacio para descansar y sentirse protegido.

5 Visitar al enfermo

Cuando nos enfermamos, los papás se convierten en protectores. Se aseguran de conseguir medicinas, velan por nuestro bienestar y nos acompañan con paciencia durante el sufrimiento.

6 Visitar a los presos

Se transforman en consejeros y acompañantes cuando nos sentimos atrapados en nuestros errores o problemas. Nos ofrecen su ayuda, su guía y enseñanzas para salir adelante.

7 Enterrar a los muertos

En momentos de duelo, los papás muestran serenidad y fortaleza. Su ejemplo se convierte en un apoyo para toda la familia, ofreciendo consuelo al corazón herido.

Obras de misericordia espirituales:

8 Enseñar al que no sabe

No hay mejor maestro de vida que un padre. Con su ejemplo, nos enseñan a trabajar, respetar a los demás, resolver problemas y perseverar. Nos ayudan a forjar nuestro carácter.

9 Dar buen consejo al que lo necesita

Ante dudas o frustraciones, nos escuchan y orientan. En los momentos en que no sabemos qué camino tomar, su voz de sabiduría nos ayuda a tomar decisiones acertadas.

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10 Corregir al que se equivoca

Cuando cometemos errores, los papás nos corrigen con paciencia y firmeza. Aunque a veces puedan parecer severos, su intención siempre es nuestro bien.

11 Perdonar las ofensas

Nos enseñan el valor del perdón. Cuando los ofendemos sin intención, ellos nos perdonan con amor, reflejando la misericordia de Dios en su ejemplo cotidiano.

12 Consolar al triste

En momentos de tristeza, nos levantan el ánimo con palabras, gestos y actividades que nos recuerdan que no estamos solos. Su presencia reconforta y fortalece.

13 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

Todos tenemos defectos, y los papás también enfrentan los nuestros. Ellos los soportan con paciencia y, cuando es necesario, nos señalan nuestras faltas para ayudarnos a crecer.

14 Orar por vivos y difuntos