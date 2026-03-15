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(VIDEO) El Papa que se fue al purgatorio

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Guillermo Arévalo - publicado el 15/03/26
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Una antigua historia espiritual cuenta que incluso un pontífice necesitó purificarse después de su muerte, recordando que todos estamos llamados a la conversión

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La Iglesia enseña que el purgatorio es el lugar de purificación para quienes mueren en amistad con Dios, pero aún necesitan ser purificados antes de entrar en el cielo. Una antigua tradición relata que incluso un Papa pasó por esta purificación: se trata de Inocencio III, uno de los pontífices más influyentes de la Edad Media.

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