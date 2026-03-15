La versión de Duruflé que da un nuevo aire al “Tantum ergo”

La música y la armonización que el organista francés agregó al clásico himno a la Eucaristía lo renovaron respetuosamente

CUARESMA 2026

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Maurice Duruflé es uno de los grandes compositores que han puesto música al “Tantum ergo”, un popular fragmento del himno eucarístico “Pange lingua”, escrito por santo Tomás de Aquino.

Su versión resulta familiar a muchos católicos porque se basa en una melodía del canto gregoriano tradicional que suena día tras día en celebraciones eucarísticas de todo el mundo.

Sin embargo, Duruflé le da un nuevo aire, incorporando armonías contemporáneas (sobre todo impresionistas) y un colofón instrumental que renuevan respetuosamente el tradicional “Tantum ergo”.

Compruébalo escuchando esta interpretación que la Coral de Cámara de Pamplona y el organista Juan de la Rubia ofrecieron en el Santuario de Torreciudad el 19 de abril de 2014:

Tal vez esta audición te haga escuchar con otras orejas, tocar con otras manos o cantar con otra boca a partir de ahora el “Tantum ergo” en adoraciones o bendiciones con la Eucaristía.

Y este nuevo aire que le dio el organista y profesor francés te ayude a vibrar al rezar la oración que el Espíritu Santo inspiró a santo Tomás para la fiesta del Cuerpo de Cristo.

Tantum ergo

Adorad postrados este Sacramento.

Cesa el viejo rito; se establece el nuevo.

Dudan los sentidos y el entendimiento:

que la fe lo supla con asentimiento.

Himnos de alabanza,

bendición y obsequio; por igual la gloria

y el poder y el reino al eterno Padre

con el Hijo eterno y el divino Espíritu,

que procede de ellos. Amén.

Y en latín, lengua en la que suele cantarse:

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui:

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

laus et jubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

procedenti ab utroque

compar sit laudatio.

Amen.

Maurice Duruflé

Maurice Duruflé fue un compositor, profesor y organista francés del siglo XX. Era muy perfeccionista y tal vez por eso no compuso muchas obras (la más popular, su “Requiem”, inspirado en el de Fauré).

Su versión del “Tantum ergo” pertenece a “Cuatro motetes sobre temas gregorianos”; los otros tres clásicos que renovó en ella: “Ubi caritas”, “Tota pulchra es” y “Tu es Petrus”.

Sobre el canto gregoriano, afirmó que “su carácter de universalidad lleva en sí mismo uno de los aspectos de la unidad de la Iglesia”.

Nacido el año 1902 en la localidad de Louviers, estudió canto, piano y órgano en la escuela de la catedral de Rouen.

Duruflé fue muchos años el organista titular de la iglesia de St-Etienne-du-Mont y profesor del Conservatorio de París.

Su respetuosa manera de renovar la música antigua le valió numerosos premios y reconocimientos y sigue despertando serenidad y devoción.