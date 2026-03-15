Mucha gente considera que el lunes es el primer día de la semana; pero esto no es algo tan antiguo, y los cristianos siguen dando prioridad al día del Señor

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Si deseas percibir los cambios en la sociedad, comparar dos diccionarios sin duda puede resultar útil. Por ejemplo, ¿cuál es el primer día de la semana según el diccionario de la Academia Francesa? En 1878, en la entrada "domingo", se lee: "El primer día de la semana, dedicado especialmente a las prácticas de la religión cristiana, y que a veces también se denomina El día del Señor".

A partir de 1935, los Inmortales lo degradan sustituyendo las primeras palabras de la definición por "séptimo día de la semana". Sorprendentemente, el lunes sigue siendo el "segundo día de la semana" en esta misma edición, realizada en tres años.

En la edición actual, la novena, los académicos han sido más cautelosos. El domingo es "tradicionalmente, y aún hoy en día en el lenguaje religioso", el primer día de la semana, y el lunes es "el día que sigue al domingo, considerado comúnmente como el primer día de la semana".

Sin embargo, esta práctica es más que habitual, es incluso objeto de una norma (ISO 8601) de la Organización Internacional de Normalización, como muchas otras medidas y por razones prácticas, dada la sociedad globalizada en la que vivimos.

De la misma manera, el diccionario de la Lengua Española dice que "Domingo: es el séptimo día de la semana, que es festivo para el cristianismo y, en general, en el mundo occidental".

El octavo... y primer día

Si el domingo conserva su primacía en la vida cristiana y en la liturgia, es, por supuesto, porque es el día de la Resurrección, el primer día de la nueva creación. Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo, el sábado. De ahí el ritmo septenario, la "semana". Un número que, por cierto, no es fruto del azar, ya que, en el universo bíblico, es el símbolo de la perfección, la suma del tres divino y el cuatro humano.

Según esta tradición, mantenida en el judaísmo, el sábado es el último día de la semana, que comienza el domingo. Así ocurre hoy en día en Israel, donde el fin de semana comienza el viernes a primera hora de la tarde.

Sin embargo, la creación, marcada por el pecado original, fue redimida por la muerte del Hijo de Dios. La resurrección es, por tanto, el comienzo de una nueva era, como expresa la oración que sigue a la primera lectura del Génesis durante la Vigilia Pascual, que habla de "una obra aún más maravillosa que la creación al principio del mundo".