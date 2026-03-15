Cómo superar la envidia entre hermanos de manera eficaz

Suele ocurrir con frecuencia que uno de los hermanos siente envidia por el otro, ya sea por algún logro, un privilegio o incluso una característica física. ¿Qué podemos hacer para superar este sentimiento?

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Hay heridas que no hacen ruido, pero dejan eco durante años. Una de ellas es la envidia entre hermanos. No siempre aparece como odio abierto; a veces se disfraza de ironía, burla, competencia, o incapacidad de alegrarse por los éxitos del otro. Casi siempre brota de la misma raíz: el miedo a perder el amor, lugar e importancia dentro del corazón de la familia.

La envidia es el dolor por el bien ajeno: me pesa que el otro tenga algo que yo deseo. Los celos surgen cuando temo perder un vínculo que siento mío. La rivalidad, en cambio, es el impulso de competir para sobresalir. Entre hermanos, las tres corrientes suelen mezclarse, pero no son idénticas: la envidia suspira por el privilegio del otro, los celos temen el desplazamiento y la rivalidad convierte el cariño en comparación.

Los lugares en los hijos

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Por eso no se extraña que esta sombra nazca desde temprano. El hijo que fue sol absoluto descubre un día que el cielo familiar ya no gira solo a su alrededor. Llega otro bebé y cambian los brazos, los horarios, las prioridades. El mayor puede sentirse desplazado y confundido. No es maldad: es desorientación afectiva. Esa reacción es natural y lo inteligente no es condenarla, sino entenderla y acompañarla con ternura.

Desde ahí comienza la tarea de los padres. Hay preferencias que quizá no se confiesan, pero se filtran en ciertos detalles: al hijo que más se presume, al que siempre se pone de ejemplo, al que se le perdona todo. Nada envenena tanto el vínculo entre hermanos como la sensación de que el amor tiene favoritos y consentidos.

Incluso cuando los padres deben tratar distinto a cada hijo por edad o necesidad, conviene explicar con serenidad que distinto no significa injusto, y que justo no siempre significa igual.

Comparar a los hijos es sembrar cizaña

"Mira a tu hermana"; "aprende de tu hermano"; "ojalá fueras como él". Esas frases parecen simples, pero son martillazos. No forman virtudes: fabrican resentimientos. Cada hijo necesita sentirse mirado como una persona irrepetible, no como una copia fallida del otro. Cuando los padres reconocen las capacidades de cada uno por separado y evitan comparaciones, disminuye la necesidad de competir por ser valorado.

También ayuda repartir presencia, no sólo cosas. Muchos pleitos no nacen por el juguete o la ropa, sino por hambre de atención. A veces los niños pelean porque han descubierto que el conflicto atrae la mirada inmediata de los padres. Por eso conviene ofrecer tiempo personal a cada hijo y reconocer los momentos de cooperación, generosidad y cuidado mutuo. El afecto equilibrado no elimina toda fricción, pero desactiva muchos conflictos secretos.

Enseñar a nombrar lo que se siente

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Un hermano que puede decir "me dolió", "sentí que no me tomaron en cuenta", "me enojó que lo felicitaran sólo a él", ya ha dado un paso enorme. Lo peligroso no es sentir envidia; lo peligroso es guardarla en silencio hasta volverla identidad. Los padres pueden abrir espacios de conversación sin regaños ni sermones, para que cada hijo entienda que ser amado no exige desplazar a nadie.

Cuando la envidia persiste en la juventud o en la adultez, la tarea cambia. Entonces ya no basta culpar a los padres por antiguas preferencias, reales o imaginadas. El hermano adulto necesita revisar su propia narrativa: ¿sigo compitiendo por un trono que ya no existe? ¿Sigo leyendo el logro del otro como si fuera mi humillación? La madurez empieza cuando uno deja de medir su propio valor con la vara ajena.

Poner en práctica las virtudes del alma