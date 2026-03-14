(VIDEO) ¿Sabías que Teresita aprendió la caridad desde casa?

Las cartas de su madre muestran cómo la pequeña Teresita creció en un hogar donde la fe, la generosidad y el amor al prójimo se enseñaban desde la vida cotidiana

CUARESMA 2026

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