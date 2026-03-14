¿Qué hacer contra el demonio de la inquietud?

Cuando el demonio de la inquietud nos impide tomar una decisión y mantenerla, ¿qué hacer… o qué no hacer? un consejo de un monje del desierto a su hermano menor

CUARESMA 2026

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No diremos su nombre, ya que el monje del que nos habla el extracto n.º 278 de los Apotegmas permaneció en el anonimato. Solo sabemos que la aventura sobre el demonio de la inquietud tiene lugar en un desierto llamado "Las Celdas" (Kellia), a 60 km al sur de Alejandría, al oeste del delta del Nilo. El lugar comenzó a poblarse de ermitaños durante la vida de san Antonio, en el siglo IV.

El monje en cuestión es especialmente vulnerable a la inestabilidad. Hay que decir que el monacato egipcio de la época presentaba un modelo en el que nada estaba fijado de antemano, en el que aún no existían reglas fijas ni horarios programados.

Con la única consigna de "rezar sin cesar", los primeros monjes podían permanecer días y días en sus celdas y llevar la vida que quisieran, sin que se les viera en otra cosa que en la celebración del domingo; pero también podían desplazarse, visitar a un anciano o incluso trabajar en una tarea que ocupara sus manos sin requerir demasiada atención (la confección de esteras, por ejemplo).

¿Llegará alguna vez a su destino?

Esta gran libertad también entrañaba riesgos, y vemos que nuestro monje estuvo a punto de perderse en ella:

"En Las Celdas, un hermano remojó unas ramas de palmera y luego se sentó a hacer cuerdas; entonces, sus pensamientos le sugirieron que fuera a visitar a uno de los ancianos. Entonces, se puso a reflexionar: "Iré dentro de unos días". Por segunda vez, pensó: "Pero si muero antes, ¿qué haré? Voy a hablar con él ahora mismo, porque hace calor". Luego se contuvo: "No, ahora no es el momento; cuando hayas cortado el junco para las esteras, será el momento". Se dijo de nuevo: "Vamos, extiendo estas palmas y me voy". Pero luego cambió de opinión: "¡Pero hoy hace buen tiempo!" Y se levantó, dejó las palmas en el agua, tomó su melota [piel de oveja, nota del editor] y se marchó.

Lo primero que se le presenta al hermano es la preocupación por su alma (visitar a un anciano para hacer balance con él), a menos que sea curiosidad. Así que se pone en marcha, pero entonces duda: va a posponer el proyecto, sin duda porque se siente cansado y quiere descansar un poco. Luego vuelve a su idea inicial, con el temor de que la muerte le sorprenda sin haber confesado sus pecados al anciano.

Lo que le detiene de nuevo es una pequeña oportunidad que se le presenta y que cree poder resolver rápidamente antes de partir: cortar juncos para las esteras. Como sin duda es más complicado de lo que había previsto, decide limitarse a extender las palmas. Pero no se marcha, porque nota que el calor ha disminuido. Se concede un momento de descanso y se vuelve a vestir. ¿Llegará alguna vez a su destino?

Dónde encontrar la paz

Otro anciano que vive cerca le hará entrar en razón. Lo detiene en su carrera y lo invita a volver a su celda: "Tenía como vecino de celda a un anciano que leía en los corazones; cuando este anciano lo vio salir a toda velocidad, le gritó: '¡Prisionero, prisionero, adónde corres? Ven aquí, cerca de mí' ". Cuando llegó, el anciano le dijo: "Vuelve a tu celda". El hermano le contó entonces las fluctuaciones que había sufrido en sus pensamientos y luego regresó a su celda. Entró y se postró haciendo una metania [gesto de penitencia, nota del editor].

Después de contar sus dudas, sus resoluciones sin efecto, en definitiva, todo el caos que reinaba en su corazón, nuestro monje comprendió que no tenía que buscar la paz muy lejos: tenía su celda, lugar de interioridad y unión con Dios, ¡e incluso tenía un padre espiritual a su puerta!

La derrota de los demonios

Fue entonces cuando los demonios firmaron su derrota haciendo su número habitual, antes de marcharse:

"Se levantó, cuando los demonios de repente comenzaron a gritar: "Nos has vencido, monje, nos has vencido". La estera sobre la que se había postrado pareció arder, y los demonios se desvanecieron en humo: así fue como el hermano aprendió a conocer sus trucos" (Apotegmas, n.º 278).