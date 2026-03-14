Hallan en Argentina reliquias perdidas de la Santa Cruz

Fragmentos de la Cruz perdidos desde el terremoto de 1944 regresan a la catedral de San Juan en plena Cuaresma

CUARESMA 2026

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Un pequeño descubrimiento en la capilla de una escuela en Argentina ha devuelto un tesoro de fe olvidado a la Iglesia local. Se cree que las reliquias contienen fragmentos de la Santa Cruz —perdidas durante más de ocho décadas— pronto regresarán a la catedral de San Juan de Cuyo, restaurando así una parte de la historia espiritual de la región.

La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo anunció que las reliquias serían devueltas a la Catedral de San Juan Bautista durante una misa presidida por el Arzobispo Jorge Lozano.

Como se lee en el artículo de Julieta Villar para ACI Prensa, las reliquias consisten en dos diminutas astillas de madera dispuestas en forma de cruz y colocadas dentro de un relicario conocido como Lignum Crucis, nombre tradicional que se da a las reliquias de la Cruz en la que Jesús fue crucificado.

Oculta desde el terremoto de 1944.

Las reliquias fueron donadas originalmente a la catedral en 1908 gracias a la gestión del obispo José Américo Sansierra. Su origen documentado se remonta a Roma, donde los fragmentos fueron certificados como auténticas reliquias de la Cruz conservadas en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Sin embargo, su rastro se perdió en 1944 tras el catastrófico terremoto que asoló la ciudad de San Juan y destruyó la catedral.

Durante décadas se creyó que las reliquias se habían perdido. Su redescubrimiento fue inesperado cuando las autoridades del Colegio Santa Rosa de Lima encontraron un pequeño relicario detrás de un mueble en la sacristía de la capilla del colegio. Intrigadas por el objeto, comenzaron a investigar su contenido y procedencia.

El párroco de la catedral, el padre Andrés Riveros, explicó posteriormente al periódico local Diario de Cuyo que se consultó a expertos y se revisaron los archivos arquidiocesanos.

Solo entonces todo encajó.

Riveros confirmó que el relicario era el mismo Lignum Crucis que perteneció a la catedral y que desapareció tras el terremoto.

Un regreso en Cuaresma

“Para alegría de todos y para el crecimiento de la devoción entre los habitantes de San Juan y quienes visitan la catedral a diario”, dijo el sacerdote, “las reliquias regresarán a su lugar de origen”.

El momento es significativo. "Son buenas noticias que llegan durante la Cuaresma", señaló Riveros, un tiempo en el que los cristianos meditan sobre la Pasión de Cristo y el significado de la Cruz.