78 años de diferencia, y aun así es un amor loco entre Mel y Fernande

Esta es la historia de una mujer de 23 años que desea contar la historia de su bisabuela de 101 años y compartir la inmensa riqueza de su vida con el mundo. Una de esas historias que conmueven el corazón. A continuación, una entrevista

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Setenta y ocho años las separan, y sin embargo, al verlas juntas, parecerían ser las mejores amigas, tan evidente es su conexión. Mélissa y su bisabuela Fernande, conocidas como Mel & Fernande, ya han conquistado a millones de internautas, acumulando casi dos millones de seguidores en redes sociales gracias a sus videos. El libro Mel & Fernande, escrito por Mélissa Anton y publicado el 4 de marzo de 2026, relata su preciado vínculo. Esta es la historia de una joven que descubre con asombro y admiración la inmensa sabiduría de su bisabuela paterna, ahora centenaria.

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Anteriormente, aunque sentía algo por ella, nunca la había conocido personalmente y se mantenía, por así decirlo, distante. "Antes de forjar nuestra relación, tenía muchos prejuicios sobre ella y la veía como rígida y poco sensible. Pensaba que éramos incompatibles por nuestra diferencia de edad de setenta y ocho años", declaró la autora a Aleteia.

"Venimos de dos mundos diferentes. Ella creció en una familia de nueve hijos y vivió en la pobreza, mientras que yo siempre fui una persona consentida y muy protegida. Por eso, pensé que no compartíamos los mismos valores, pero todas mis ideas preconcebidas finalmente se desvanecieron".

"Mi sentido de prioridades ya no era el mismo"

Retrocedamos en el tiempo. Al llegar a la venerable edad de 97 años, quedó claro que Fernande ya no podía vivir sola. Se habló de buscarle un lugar en una residencia de ancianos. Para el padre de Mélissa, criado tanto por su madre Marlène como por su abuela Fernande, esto era impensable: ella iría a vivir con él. Esta decisión lo cambió todo para Mélissa, quien de repente se encontró viviendo bajo el mismo techo que la nonagenaria.

Para la joven, esta inesperada convivencia fue una oportunidad para conocer finalmente a su bisabuela y forjar un vínculo profundo. "Cuando vino a vivir con nosotros, todo cambió. Comprendí que mi bisabuela era, ante todo, una mujer. Y hoy siento la necesidad de transmitir su historia, y eso es lo que quise plasmar en el corazón del libro", continúa, haciendo hincapié en la importancia de transmitir las tradiciones.

"Yo era ambiciosa y quería un buen sueldo. Estaba obsesionada con mi máster en derecho notarial; solo pensaba en los estudios, el trabajo y salir, e incluso mi pareja pasó a un segundo plano", confiesa. A medida que pasa más tiempo con Fernande, se da cuenta de que tiene "ochenta años de vida por delante".

Le organiza sesiones de manicura, le presenta Los Sims… "Mis prioridades eran completamente diferentes", suspira. Consciente de que Fernande no va a vivir para siempre —aunque espera llegar a los 126—, aspira a ser "una embajadora del envejecimiento saludable en Francia" en el futuro.

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Fernande la transformó profundamente, escribe, describiendo "un cambio interior, silencioso e irreversible. Una nueva forma de ver a los demás". Hoy, Fernande vive en Aix-en-Provence con su bisnieta y Florent, su pareja. ¿Qué inspira a Mélissa de su nueva pareja? "El hecho de que siempre tuvo esa chispa esperando ser reavivada. No esperaba la muerte; esperaba que alguien le devolviera la vida", dice, conmovida.

La joven elogia la bondad y la capacidad de asombro de su mayor, se divierte con su coquetería, admira su picardía, admira su deseo de seguir siendo bella y se entusiasma con la fe inquebrantable de la mujer que ve la misa por televisión todos los domingos.