Y el ganador es: las películas nominadas al Oscar que anhelan humanidad

Si bien Dios no ocupa un lugar central, sin duda está presente, incluso por su ausencia, entre las películas nominadas a Mejor Película

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La principal conclusión que se puede extraer de la lista de nominados a mejor película de este año a la 98ª edición de los Premios Oscar es lo humanos que son. Nos gusten o no, esa es la esencia del gran cine y de las películas memorables: la búsqueda inefable de lo que nos impulsa —nuestra humanidad—, sus defectos, sus debilidades, su afán de grandeza y el análisis de ese camino.

Ah, sí, el viaje. El mayor defecto es el intento de suplantar a Dios.

Y si bien Dios no ocupa un lugar central, sin duda está presente, a menudo por su ausencia, entre las películas nominadas a Mejor Película.

1 Frankenstein

Tomemos como ejemplo Frankenstein (Netflix). Dirigida por el ganador del Óscar, Guillermo del Toro, es una joya cinematográfica que narra el rescate de Victor Frankenstein por parte del capitán Robert Walton, quien casi muere congelado en el Ártico. Frankenstein transmite la noticia, lo que lo lleva a crear un ser gigante con partes de cuerpos humanos en la Universidad de Ingolstadt. Cuando abandona su creación, esta se convierte en un monstruo, ¡demostrando que es peligroso jugar a ser Dios!

2 Sinners

En Sinners (Warner Bros.), dirigida por Ryan Coogler, Dios está presente cuando dos hermanos, Smoke y Stack (Elijah y Elias Moore), ambos interpretados por Michael B. Jordan, dejan Chicago en octubre de 1932 para abrir un local de música. Habían emigrado a la Ciudad de los Vientos siete años antes, tras la Primera Guerra Mundial, junto con decenas de miles de sus vecinos del Delta, solo para verse envueltos en un gran pecado, impregnado del blues del Delta, mientras trabajaban para Al Capone.

IMDB

"Hay leyendas de personas nacidas con el don de hacer música tan auténtica que puede traspasar el velo entre la vida y la muerte, evocando espíritus del pasado y del futuro", comienza la película. Ahora, de regreso a Clarksville, Mississippi, para reformarse, descubren el racismo que plaga la cultura, vampiros que imaginan el mal y la violencia que los envuelven una vez más mientras lidian con ello. Pero, entonces, Dios escribe recto con líneas torcidas .

Con el mayor número de nominaciones al Oscar de la historia (16, superando a All About Eve, Titanic y La La Land), la película de Coogler bien podría ganar el Oscar a la Mejor Película.

3 One Battle After Another

Aunque la película One Battle After Another (Warner Bros.), un thriller de acción y comedia negra producido, escrito y dirigido por Paul Thomas Anderson, lidera la taquilla. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor, narra la historia de un exrevolucionario (DiCaprio) obligado a retomar su vida de guerrillero tras ser perseguido por un oficial militar corrupto (Penn). Se trata de una historia increíblemente compleja sobre el pecado y la lucha, enmarcada por extremos culturales que conducen a caminos peligrosamente equivocados.

4 Hamnet

Hamnet (Focus Features), dirigida por Chloé Zhao, narra la trágica muerte de Hamnet, hijo de Shakespeare, de quien nació Hamlet . Sin embargo, no hace ni la más mínima referencia al catolicismo de Shakespeare, a pesar de los convincentes argumentos de los estudiosos.

© 2025 FOCUS FEATURES

Ni una sola mención al Cielo. Aun así, cuenta con una producción brillante y Jessie Buckley, en el papel de Anne Hathaway, la esposa de Shakespeare, parece una firme candidata a Mejor Actriz.

5 Bugonia

Bugonia (Focus Features), dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, cuenta la extraña historia de dos hombres obsesionados con las conspiraciones que secuestran a la directora ejecutiva de una empresa Fortune 500, convencida de que es una extraterrestre que quiere destruir el mundo, recordándonos hasta qué punto nuestra cultura puede estar hambrienta de humanidad.

6 Mary Supreme

Marty Supreme (Central Pictures), una película genial ambientada en el Nueva York de los años 50, pero con música de los 80, trata sobre un campeón judío de ping-pong al que nadie respeta, interpretado de forma fascinante por Timothée Chalamet, que irá hasta el infierno y volverá en busca del respeto que anhela mientras persigue el sueño americano, solo para descubrir los peligros del orgullo.

7 sentimental value

Luego está Sentimental Value (Nordisk Film), un drama noruego dirigido por Joachim Trier. Esta compleja historia emocional, una verdadera obra maestra cinematográfica, narra la historia de dos hermanas que se reencuentran con su padre, un cineasta con quien habían perdido el contacto, tras la muerte de su madre. Él es un narcisista que busca cerrar un ciclo haciendo una película sobre la historia familiar. Sus hijas, por su parte, buscan su propia paz interior intentando comprenderlo y entender por qué las abandonó.

8 train dreams

Train Dreams (Netflix), basada en la novela corta de Denis Johnson, narra la historia del oeste americano de principios del siglo XX desde la perspectiva de un jornalero, mostrando el amor y la pérdida propios de esta época de transformación en Estados Unidos. Si bien su producción es algo deficiente, al igual que la de Sinners, posee una clara sensibilidad espiritual, al reflexionar sobre el "gran misterio" de la vida e incluir escenas en iglesias y referencias bíblicas, aunque la práctica de la fe que muestra es superficial.

9 blue moon

Finalmente, aunque Blue Moon, dirigida por Richard Linklater, no fue nominada a Mejor Película, sí recibió una nominación a Mejor Actor por la magistral interpretación de Ethan Hawke como Lorenz Hart, el talentoso letrista que escribió éxitos como "Isn't It Romantic" y "Blue Moon" con su compañero Richard Rogers, para luego caer en el alcoholismo, especialmente cuando Rogers le encargó a Oscar Hammenstein el guion de Oklahoma.