(VIDEO) La limosna que sana el corazón

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.
En la Cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna no son tres prácticas aisladas, sino un camino integral de conversión. Limosna no significa solo dar dinero; significa entregar lo que somos y lo que tenemos con conciencia y corazón. No es un acto filantrópico más, es expresión de amor que sana interioridades y comunidades enteras.