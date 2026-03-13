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(VIDEO) La limosna que sana el corazón

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Guillermo Arévalo - publicado el 13/03/26
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Más allá del simple dar, la limosna cristiana nos enseña a salir de nosotros mismos para encontrarnos con el hermano

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

En la Cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna no son tres prácticas aisladas, sino un camino integral de conversión. Limosna no significa solo dar dinero; significa entregar lo que somos y lo que tenemos con conciencia y corazón. No es un acto filantrópico más, es expresión de amor que sana interioridades y comunidades enteras.

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