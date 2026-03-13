Miguel Ángel redescubierto en una basílica romana

Documentos descubiertos por un investigador sugieren que una escultura olvidada podría ser obra de Miguel Ángel

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Un busto de mármol de Cristo que permaneció en silencio dentro de una basílica romana durante siglos ha sido ahora atribuido nuevamente a Miguel Ángel Buonarroti , arrojando nueva luz sobre cómo circularon las obras del maestro del Renacimiento después de su muerte.

La escultura, que representa a Cristo Salvador, se encuentra en la Basílica de Santa Inés Extramuros, a lo largo de la histórica Vía Nomentana. Durante generaciones, fue preservada por la Orden de los Canónigos Regulares de Letrán, pero su autoría fue incierta durante mucho tiempo.

Según informó Giselda Vagnoni para Reuters, el busto se atribuyó a Miguel Ángel hasta principios del siglo XIX, cuando esa asociación se desvaneció gradualmente. Durante casi dos siglos, la escultura permaneció en su lugar sin un autor reconocido.

Ahora, después de años de investigación de archivos, la investigadora italiana Valentina Salerno sostiene que la obra debería atribuirse nuevamente al famoso artista florentino.

Un descubrimiento basado en documentos

La investigación de Salerno no se basa principalmente en comparaciones estilísticas, sino en pruebas documentales. Según Vagnoni, la investigación se basó en registros notariales, inventarios póstumos y correspondencia indirecta relacionada con los últimos años de Miguel Ángel en Roma. Estos documentos ayudaron a reconstruir la circulación de obras de arte dentro del círculo del artista tras su muerte.

La propia Salerno describe el trabajo casi como una investigación detectivesca.

"No soy historiadora del arte; de ​​hecho, ni siquiera tengo un título universitario", dijo, señalando que la fortaleza de la investigación radica en el uso de documentos de archivo públicos más que en la especulación estilística.

Sus hallazgos desafían una antigua creencia de que Miguel Ángel destruyó muchas de sus obras en una etapa avanzada de su vida.

Una historia diferente del legado de Miguel Ángel

En lugar de una destrucción generalizada, los documentos sugieren que dibujos, estudios y esculturas de mármol se distribuyeron cuidadosamente entre discípulos y colaboradores de confianza tras la muerte de Miguel Ángel a los 88 años.

La investigación de Salerno apunta a un sistema diseñado para salvaguardar el legado del artista. Un documento incluso menciona una habitación cerrada con llave, protegida por múltiples llaves, donde se guardaban materiales valiosos.

Posteriormente, algunas obras parecen haber circulado discretamente por redes vinculadas a instituciones religiosas.

Esto puede explicar por qué el busto de mármol permaneció dentro del entorno de una iglesia en lugar de entrar en el mercado del arte.

Preservado por la Iglesia

El busto de Santa Inés parece ser una de esas piezas. Integrada en el contexto litúrgico de la basílica durante siglos, la escultura sobrevivió a renovaciones, convulsiones políticas y los cambios en la historia del arte, pasando prácticamente desapercibida.

Hoy, el reluciente busto de mármol blanco se encuentra en un altar en una capilla lateral de la basílica, protegido por un sistema de alarma, lo que refleja su significado recientemente reconocido.

La investigación de Salerno también podría tener implicaciones más amplias. La documentación que descubrió podría ayudar a los investigadores a identificar obras adicionales que circularon discretamente por las instituciones religiosas tras la muerte de Miguel Ángel.