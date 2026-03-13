León XIV apela a la conciencia de los cristianos involucrados en las guerras

"¿Tienen estos cristianos, que soportan una gran responsabilidad en los conflictos armados, la humildad y el valor de hacer un examen de conciencia serio y confesarse?", preguntó el Papa León XIV el 13 de marzo de 2026, durante una audiencia concedida a los confesores en el Vaticano. Subrayó cómo el sacramento de la confesión busca restaurar la "unidad interior" de las personas, lo cual, según él, representa una aspiración particular entre las "nuevas generaciones".

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Este viernes por la mañana, el Papa recibió a los sacerdotes que participan en el curso de formación sobre el foro interior –la interioridad de las personas, su relación con Dios– que organiza anualmente la Penitenciaría Apostólica para quienes administran el sacramento de la reconciliación (o confesión) a los fieles.

El pontífice repasó la historia de este sacramento, integrado desde los primeros tiempos de la Iglesia y consolidado por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. "Quien reconoce sus pecados y los condena ya está en comunión con Dios. Dios condena tus pecados; y si tú también los condenas, te unes a Dios", afirmó, citando a san Agustín para enfatizar la importancia de la unidad en la confesión.

León XIV insistió en que el sacramento de la reconciliación es un "laboratorio de unidad", porque el perdón de los pecados y la "gracia santificante" que otorga a los fieles promueven la unidad de la Iglesia, así como la unidad interna, y, en un sentido más amplio, la paz para la "familia humana". "¿Acaso estos cristianos que soportan una gran responsabilidad en los conflictos armados tienen la humildad y el valor de hacer un examen de conciencia serio y confesarse?", comentó a continuación.

El Papa afirmó entonces que el pecado "no rompe la unidad" entre Dios y el hombre, sino su "unidad espiritual" con el Creador. Esto equivale a "darle la espalda" al Creador, recalcó, declarando que "negar la posibilidad de que el pecado rompa realmente la unidad con Dios es, en realidad, menospreciar la dignidad del hombre, que es —y sigue siendo— libre y, por lo tanto, responsable de sus actos".

La tarea “muy difícil” de los confesores, aseguró León XIV a los sacerdotes presentes, consiste, por tanto, en “reconstruir la unidad de las personas con Dios” mediante la confesión. “La vida de un sacerdote puede florecer plenamente si celebra este sacramento con diligencia y fidelidad”, insistió, citando como ejemplos a numerosos santos confesores como el francés San Juan Vianney, San Leopoldo Mandić, el Padre Pío y el Beato Miguel Sopoćko.

Unidad

El Papa subrayó entonces que la unidad de la Iglesia depende también de la unidad de las personas que forman parte del "cuerpo místico" de Cristo. "En el confesionario, queridos hermanos, contribuimos a la constante edificación de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica", declaró.