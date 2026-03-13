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León XIV apela a la conciencia de los cristianos involucrados en las guerras

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 13/03/26
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"En el confesionario, queridos hermanos, contribuimos a la constante edificación de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica", declaró León XIV

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"¿Tienen estos cristianos, que soportan una gran responsabilidad en los conflictos armados, la humildad y el valor de hacer un examen de conciencia serio y confesarse?", preguntó el Papa León XIV el 13 de marzo de 2026, durante una audiencia concedida a los confesores en el Vaticano. Subrayó cómo el sacramento de la confesión busca restaurar la "unidad interior" de las personas, lo cual, según él, representa una aspiración particular entre las "nuevas generaciones".

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Tags:
concienciaguerrapapa leon xiv
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