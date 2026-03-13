“Hospitalidad Radical” El arte de la acoger a los demás  

En un mundo tan disperso en la rutina es necesario conectar realmente con los demás. El papa León XIV en su audiencia general nos invita a practicar la hospitalidad radical

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Vivimos en una cultura de puertas cerradas, en donde cada uno se ve envuelto en su rutina diaria, basándose únicamente en sus asuntos personales. Sin embargo, el Evangelio propone algo muy distinto: abrir las puertas y practicar la hospitalidad radical y el santo Padre León XIV lo explicó detalladamente en una de sus audiencias generales.

El encuentro con Cristo

El Papa nos recordó el principal propósito de la Iglesia: el encuentro con Cristo. Haciendo énfasis en que la Iglesia no puede encerrarse en sí misma. Sino que está llamada a ser "un pueblo abierto, que acoge a todos".

La Iglesia al ofrecernos su hospitalidad cristiana no es sólo cortesía: es misión. A su vez la Iglesia misma nos hace un fuerte llamado a ser colaboradores de esta misión, a abrir las puertas de nuestro corazón hacia los demás y así tener un encuentro vivo con Jesús.

Somos el pueblo de Dios

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La Iglesia es signo de unidad para toda la humanidad, sin importar su lengua, edad, contexto o geografía, etc. "Dios reúne a su pueblo desde Abraham y continúa haciéndolo en Cristo", explicó el sumo pontífice León XIV.

Por lo que no es elitista, ni exclusiva. Al contrario, somos un Pueblo de Dios reunido en la historia y cada uno de nosotros somos llamados y elegidos por el mismo Cristo a formar parte de su Iglesia.

"La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él; y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad". Declaró el Papa León XIV.

La verdadera riqueza

Una de las cosas que más valora la sociedad actual es el tiempo, por lo que debemos saber en qué y con quién queremos invertirlo. Sin embargo, el hombre actual prefiere dedicar el tiempo a sí mismo, por lo que esta catequesis nos invita a salir de nosotros mismos para encontrarnos con los demás y así encontrarnos también con Cristo. De modo que, podamos dedicar tiempo de escucha a aquél que lo necesita: en nuestro hogar, en la Iglesia y en la sociedad.

En su catequesis, el papa hace énfasis en que la Iglesia al ser universal acoge a todos con hospitalidad, a ejemplo de Jesús. De modo que podamos ser capaces de pausar nuestra rutina para poder escuchar al otro, para aprender de los demás y para recibir sin juicios a los demás, como hijos de Dios. De esta manera estaremos viviendo con hospitalidad.

Ser el faro que ilumina

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Como pueblo de Dios, el Evangelio nos llama a "ser luz para las naciones para las demás naciones, como un faro que atraerá a todos los pueblos, a toda la humanidad" (cf. Is 2,1-5).

Unido a esto, el Papa recordó que en un mundo marcado por conflictos y divisiones, la Iglesia está llamada a ser profecía de paz y unidad. Especialmente, en los tiempos a los que nos enfrentamos de guerras, polarización y fragmentación cultural.

¿Cómo practicar la hospitalidad diariamente?

La hospitalidad no es ingenuidad, es una respuesta cristiana al mundo fracturado. Por lo que, podemos empezar con pequeñas acciones que durante el día nos permitan acoger a los demás con calidez.

Invitar al que está solo

Escuchar al que piensa diferente

Abrir espacio en la comunidad parroquial

Integrar al recién llegado

Acompañar al que se siente fuera de la Iglesia