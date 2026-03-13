¿Es obligatorio el ayuno durante la Cuaresma? 

Ayuno obligatorio y abstinencia en la Cuaresma, más que una privación se trata de un ejercicio de libertad y solidaridad con los más necesitados

CUARESMA 2026

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En el calendario cristiano, pocas prácticas son tan malinterpretadas como el ayuno - obligatorio - y la abstinencia de Cuaresma. A menudo consideradas meros ritos de privación o normas dietéticas religiosas, estas prácticas son, en realidad, profundas herramientas espirituales. Según el Diccionario de Liturgia, el ayuno es un "signo de penitencia y búsqueda de Dios", una forma en que el cuerpo expresa el hambre del alma por la gracia divina.

La diferencia entre ayuno y abstinencia

Aunque van de la mano, tienen reglas y significados distintos. El ayuno consiste en reducir la cantidad de comida. La práctica habitual de la Iglesia prescribe una sola comida completa al día, permitiendo dos comidas ligeras que, juntas, no igualen a la principal. Es obligatorio para los fieles de entre 18 y 59 años (CIC Cann- 1249-1253).

La abstinencia, por su parte, se refiere específicamente a la privación de carne (especialmente carne roja y aves). A diferencia del ayuno, se centra en el "sacrificio de la calidad" y en el paladar. Es obligatorio para todos los fieles a partir de los 14 años.

El calendario de la penitencia

De acuerdo con la Constitución Apostólica Paenitemini y el Código de Derecho Canónico, los días de penitencia obligatoria son:

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo: días de ayuno y abstinencia simultáneos.

Todos los viernes del año: días de abstinencia, en memoria de la Pasión del Señor. En muchos países, como México y Brasil, las Conferencias Episcopales permiten sustituir la abstinencia por otras formas de penitencia (caridad o piedad), excepto los viernes de Cuaresma.

El sentido del ayuno

El ayuno cristiano no es una huelga de hambre ni una dieta para la salud física. Tiene tres dimensiones fundamentales: "El ayuno no debe ser solo un acto de ascetismo personal, sino un acto de caridad. Lo que se ahorra con el ayuno debe darse a los que tienen hambre".

Dimensión teocéntrica: es un acto de culto. Ayunamos para decir que "no solo de pan vive el hombre", sino de Dios.

Dimensión antropológica: ayuda al fiel a recuperar el dominio sobre sí mismo. En el desierto de las tentaciones, Cristo venció la gula y el egoísmo; el cristiano, mediante el ayuno, entrena su voluntad contra las pasiones desordenadas.

Dimensión social: El ayuno cristiano es inseparable de la limosna. La privación personal cobra pleno sentido cuando se transforma en ayuda al prójimo.

¿Pero es obligatorio?

Sí, es una obligación para quienes profesan la religión católica. Pero no en el sentido de un deber impuesto, sino en el sentido de "gracias" cuando le damos las gracias a alguien. Sentimos que estamos agradecidos a Dios, a Jesús por su sacrificio, a la Iglesia y a nuestra comunidad. Por eso, realizamos estos sacrificios con amor y gratitud, nos sentimos "obligados" a hacer este esfuerzo no como una imposición, sino como una respuesta práctica a nuestra fe.

Pero la Iglesia, como "madre y maestra", recuerda que la ley de la caridad y la salud física precede a la ley del ayuno. Están exentos de la obligación: las personas enfermas o con condiciones médicas debilitantes; las mujeres embarazadas o en período de lactancia; los trabajadores manuales en condiciones extremas que necesitan un sustento completo; los pobres que ya viven en situación de escasez alimentaria.