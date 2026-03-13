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Cuba: 51 prisioneros serán liberados gracias a la mediación del Vaticano

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Cuba tensiones por el petróleo y bloqueo económico Estados Unidos

EEGL | Shutterstock

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I.Media - publicado el 13/03/26
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En medio de una intensa presión estadounidense sobre el régimen cubano, 51 prisioneros serán liberados "en el marco de las estrechas y fluidas relaciones" entre Cuba y el Vaticano

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el 12 de marzo de 2026 la liberación de 51 prisioneros, "en un espíritu de buena voluntad y en el marco de las estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano". Este viernes, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó estas conversaciones, que se producen en medio de una intensa presión estadounidense sobre el régimen comunista en el poder en La Habana.

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