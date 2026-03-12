Padre Ramzi: “Los cristianos en Oriente Medio siempre son daños colaterales”

Al regresar del Líbano el 10 de marzo, tras pasar una semana allí, el padre Ramzi Saadé, habló con Aleteia sobre la angustia de la población y la minoría cristiana atrapada por una nueva guerra. Ofrece una perspectiva lúcida e inflexible sobre la situación, la responsabilidad de los actores locales e internacionales y la misión de la Iglesia en esta difícil situación

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

El Líbano se encuentra sumido en una nueva escalada de violencia entre Israel y Hezbolá, que ha provocado el bombardeo de numerosas aldeas en el sur y el éxodo de sus habitantes. Más de 667.000 personas han sido desplazadas por los ataques que comenzaron a principios de marzo, un aumento de 100.000 en 24 horas, según anunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el martes 10 de marzo.

Los cristianos, una minoría nuevamente atrapada en el fuego cruzado, ven su futuro amenazado una vez más. El padre Ramzi Saadé, sacerdote libanés que regresó a Francia el 10 de marzo tras visitar a su familia en Beirut, compartió con Aleteia sus sentimientos sobre la situación. "El sur del Líbano está siendo completamente destruido, los habitantes huyen en masa; es trágico", declaró, antes de advertir sobre el riesgo de la desaparición total de la presencia cristiana en la región. Entrevista.

Aleteia: Estuvo en el Líbano estas últimas semanas. ¿Puede contarnos su experiencia sobre el inicio de esta nueva guerra entre Israel y Hezbolá?

Padre Ramzi Saadeh : Estuve allí una semana, recién llegado de Egipto, para ver a mi familia en Beirut. Nos despertaron a la una de la madrugada los bombardeos. El sur del Líbano está siendo completamente destruido; la gente huye en masa; es una tragedia. Hay un inmenso descontento y una profunda división entre la población. Los libaneses rechazan la intervención israelí, pero algunos también se rebelan contra Hezbolá, lo que le da a Israel el pretexto perfecto para destruir el Líbano. Reina el miedo, especialmente ante la posibilidad de una intervención siria: con el nuevo presidente en Siria, las milicias suníes hostiles a Hezbolá podrían entrar en el conflicto. Esto podría desembocar en otra guerra civil, y una vez más, son los cristianos quienes corren el riesgo de pagar el precio más alto. El país está al borde del caos.

Un sacerdote maronita del sur del país, el padre Pierre el-Raï, murió bajo fuego de artillería israelí al negarse a abandonar su aldea. Dada la amenaza a la presencia cristiana en el sur del Líbano, ¿cómo ve el futuro de estas comunidades?

No lo conocía personalmente. Pero esta tragedia es espantosa: demuestra que la guerra que libra Israel no solo se dirige contra Hezbolá. Estamos presenciando un intento deliberado de vaciar el sur del Líbano de sus habitantes para tomar el control de la región. Los cristianos de estas aldeas están desarmados; son pacificadores. Su expulsión demuestra que quienes libran la guerra no buscan la paz.

Los cristianos en Oriente Medio siempre son víctimas de daños colaterales en estos conflictos. Están atrapados en el fuego cruzado entre grupos religiosos armados. Francia solía ser su última línea de defensa, pero ahora no queda nadie.

El problema es que el Líbano es impotente. El ejército libanés es chií en un 60-70%: no se le puede pedir que desarme a Hezbolá sin arriesgarse a su propia desintegración y a una guerra civil. La única solución sería la presión externa: que Estados Unidos obligue a Israel a cesar sus ataques, y que el Estado y la población libaneses presionen a Hezbolá para que detenga la escalada. Actualmente, solo los estadounidenses tienen este poder. Hay que romper este círculo vicioso.

¿Qué papel puede desempeñar la Iglesia en este contexto?

Materialmente, la Iglesia no puede hacer mucho: sufre las mismas penurias que la población. Mi propio pueblo, antes totalmente cristiano, ahora es 100% chií. Los cristianos están siendo desplazados; se están marchando. Asistimos a una catástrofe humana.

La emergencia humanitaria no basta: se necesita un plan integral, y aquí, nuevamente, solo Estados Unidos podría intervenir eficazmente. La Iglesia está haciendo todo lo posible: abre sus puertas, practica la caridad, a veces a costa de la ingratitud. Pero está expuesta: si un miembro de Hezbolá se refugia en una escuela católica convertida en albergue, se convierte en un objetivo.

Esta es la realidad cotidiana hoy. El miedo es omnipresente. La situación política es desesperada, pero la Iglesia puede ayudar a los libaneses a redescubrir la esperanza. La verdadera fe es creer en la resurrección: aceptar la posibilidad de perderlo todo, pero mantener la fe en que nuestra ciudad no es de este mundo. Aquí es donde la Iglesia debe intervenir, aunque sea difícil cuando las necesidades materiales son tan acuciantes. Paradójicamente, es en la guerra donde se vuelve a lo esencial y donde se puede encontrar a Dios.

¿Cree que la comunidad internacional comprende la gravedad de la situación de los cristianos en el Líbano?

No. Los cristianos en Oriente Medio siempre son daños colaterales en estos conflictos. Están atrapados en el fuego cruzado entre grupos religiosos armados. Francia solía ser su último apoyo, pero hoy no queda nadie. Esto lleva a la autodefensa, como hemos visto con la creación de milicias cristianas, pero esto es un contratestimonio: no se puede poner una cruz en un tanque y matar en nombre de la autodefensa. Ese no es el mensaje de Cristo.