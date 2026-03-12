David: 5 verdades sobre el plan de Dios mostradas en la película 

Además de las canciones y el carisma de sus personajes, la película atrapa con sus lecciones. Este largometraje, recién estrenado en México y Latinoamérica, nos permite familiarizarnos con el rey David y contemplar cómo vivimos el plan y las promesas de Dios

Necesitamos seguir la voluntad de Dios. Eso, como católicos, lo sabemos bien. Lo que en ocasiones desconocemos es cómo hacerlo, por dónde empezar, qué soltar, cómo confiar más... La película David, estrenada el jueves 12 de marzo de 2026 en México -en más de 600 salas a nivel nacional- ilustra con gran acierto este proceso. A lo largo de este musical de animación, acompañamos a David desde que es un pequeño pastor hasta que se convierte en el Rey de los israelitas.

Su camino nos recuerda cinco grandes verdades que podemos meditar en familia, con amigos o en el silencio de la oración:

1 Entender no es necesario para decir sí

La película inicia mostrándonos a David, un pastor carismático que disfruta de su vida tal cual es. De pronto, el profeta Samuel aparece en casa y lo unge, anunciándole que, por voluntad de Dios, será el próximo rey de su pueblo.

David no lo entiende, tampoco lo desea; no lo ve posible. Sin embargo, guiado por el profeta y sustentado por su familia, asume el plan de Dios, aún con muchas preguntas por resolver.

Lee: David no fue el único que confío en un plan que no comprendía. Puedes leer también sobre el fiat de María, sobre los sueños de san José o el sacrificio que Dios pidió a Abraham.

2 Hay un proceso no visible

Tras decir que sí y recibir la unción llega la inevitable pregunta: ¿y ahora qué?

David sabe que su vida ha cambiado para siempre, se reconoce llamado por Dios y está dispuesto a seguir sus designios; pero su vida diaria sigue siendo la misma. Pareciera que nada ha cambiado.

No tiene claro qué debe hacer, por dónde debe comenzar, cuál es la actitud que debería tomar. Sin embargo, Dios ya está trabajando en su corazón.

Reconoce: Como David, una vez que hemos aceptado el plan de Dios y hemos confiado en Él, comenzamos un proceso. ¡Decir sí a Dios es solo el comienzo!

3 Dios se hace presente

Cuando nos abruma el peso de la prueba, cuando llegan las dudas o tenemos la tentación de rendirnos ante el cansancio… encontramos la ayuda de Dios en nuestro hermano.

Quizá una de las canciones más memorables de la película es El Gran Telar, en la que vemos a la madre de David animando a su hijo a permanecer firme y confiar en que, aunque por el momento nada parece tener sentido, cada hilo de su historia está destinado a formar un hermoso tejido a manos de Dios.

David renovó su fortaleza después de escuchar las palabras de sabiduría de su madre; y recibió el agua y los cuidados que necesitaba en medio del desierto gracias a los israelitas que lo seguían… Nosotros también somos fortalecidos en el camino de la fe a través de nuestra comunidad.

Medita: ¿En qué momentos has reconocido la ayuda de Dios a través de los que te rodean? ¿Estás atento a las necesidades del otro para ser tú también un signo de la presencia de Dios?

4 El desierto es inevitable

David fue elegido por Dios, él fue obediente y siguió su voluntad. Venció a Goliat con el poder de la fe y no perdió ni una sola oportunidad para alabar y predicar.

Sin embargo, cuando Saúl supo que él era quien había sido ungido para reemplazarlo como rey, ordenó matarlo y David tuvo que huir al desierto..

En el desierto, vemos a David sufrir y dudar. ¿Por qué Dios lo permitió si él fue un siervo bueno?

El desierto espiritual no es un castigo, tampoco es un signo de que Dios se ha alejado. Es un tiempo de gracia en el que Dios nos purifica y nos prepara para la misión que ha soñado para nosotros.

Donde vemos muerte, sequedad, sufrimiento y vacío es donde sobreabunda la gracia santificante.

Alaba: En los tiempos de prueba es difícil dirigirse a Dios. Sin embargo, en los momentos más duros de la prueba, David volvió a la alabanza. No importa si son unas cuantas palabras, si es por medio del canto o con un texto bíblico, lo importante es dar gloria al Rey de reyes.

5 Dios cumple sus promesas

A cada gran prueba, sucedió una victoria. Cuando David luchó con la fuerza de la fe, venció a Goliat. Cuando se vieron amenazados por los amalecitas, resultaron vencedores.

La última escena nos muestra a un David adulto que, después de una gran batalla, se convierte en rey del pueblo de Israel. ¿Y qué hace David? Reconocer la promesa cumplida de Dios y darle gloria.

Agradece: Toma unos minutos para contemplar todas aquellas veces en las que has tenido la certeza de que eso que estás viviendo es una bendición de Dios, una promesa cumplida. Agradece a Dios con el salmo 145, himno de David.