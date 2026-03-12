¿Cómo se sana el sacramento del matrimonio? Testimonio de fe

Karolina aprendió desde pequeña a confiar en Dios. Hoy afirma sin rodeos: fue precisamente en los momentos de miedo y dificultad cuando experimentó su cercanía. La historia de su familia demuestra que la fe, la oración y la confianza pueden transformar el dolor en esperanza

Karolina Koniarska, de Bydgoszcz, debe su profunda fe a sus abuelos y a su madre. Creció junto a su hermano, dos años mayor que ella. Estaba en quinto grado cuando, durante una excursión escolar a Jasna Góra, visitó por primera vez el poco conocido santuario de Gidle. La estatua de Nuestra Señora de la Curación de los Enfermos era tan pequeña que Karolina no la habría visto en el gran altar dorado si no hubiera sido por la preocupación de la maestra, que preguntó varias veces si todos los niños la habían visto.

El encuentro con Nuestra Señora de Gidle influyó especialmente en Karolina. La noche después de regresar a casa, soñó con María en esa estatuilla y, al día siguiente, cuando encendió la televisión, vio un programa sobre esa imagen.

"Me asusté un poco", recuerda con una sonrisa. "Pero pronto comprendí que María me estaba haciendo saber que me cuidaba especialmente. Me prometí a mí misma que algún día volvería a ese santuario...".

Sabes cuánto los quiero

Karolina Koniarska, archiwum własne

Pasaron los años. Karolina se casó con Kamil y quedó embarazada. Desgraciadamente, pronto sufrieron un gran dolor: perdieron a su primer hijo.

Durante todo el segundo embarazo estuvo en reposo. Rezaba todos los días con confianza: "María, deseo tanto tener este bebé. Te lo ofrezco. Si es niña, y tú lo deseas, puede ser monja; si es niño, sacerdote". Sus amigos le dieron una oración de la Gruta de la Leche en Belén, a través de la cual muchos padres piden hijos sanos.

Lilianka nació prematura, a los ocho meses, con neumonía. Solo después del parto los médicos le dijeron a Karolina que había sido un embarazo de alto riesgo y que solo tenía un 30 % de posibilidades de llevarlo a término. Pronto se descubrió que el embarazo más corto había salvado la vida del bebé.

"Me diagnosticaron un grave conflicto serológico y una fuerte infección intrauterina", dice Karolina Koniarska. "Si no hubiera roto aguas, Lilianka se habría infectado y habría muerto en mi vientre. Sin embargo, tras el parto, se recuperó rápidamente. Fue un milagro de la Virgen María", añade.

Se sentían felices. Karolina se ocupaba de Lilianka, Kamil trabajaba y ayudaba con entusiasmo en el cuidado de la niña. Se alegraban con cada nueva habilidad que adquiría su hija. Empezaron a pensar en tener otro hijo. Desgraciadamente, no consiguieron quedarse embarazados durante los tres años siguientes, hasta que pidieron un hijo en sus oraciones, y el embarazo de Dominek transcurrió de forma ejemplar.

"Gracias a ello, nos dimos cuenta de que los hijos son un regalo de Dios. Él nos los ha confiado para que los preparemos para la vida independiente", dice.

Una conversión aún más profunda

Karolina Koniarska, archiwum własne

Era el año 2021, visitaron juntos el santuario de Nuestra Señora en Gidle, que desde su infancia había sido tan importante para Karolina. A los niños les gustó mucho el lugar. Unos meses más tarde, Karolina se dio cuenta de que desde esa peregrinación se habían acercado aún más a Dios.

Kamil comenzó su formación en la comunidad de los Guerreros de María. Juntos comenzaron a rezar el rosario y ofrecieron su vida a la Virgen María en la Consagración 33.

"Nos hemos acercado aún más como matrimonio", dice Karolina. "Pasamos muchas horas conociéndonos mejor que nunca. Al ver dónde había cometido un error en nuestra relación, también me di cuenta de cómo Dios sacaba bien de lo difícil".

Desde entonces, ya no han tenido "días de silencio", con los que antes intentaban ocultar los asuntos difíciles. Hablan de todo y tratan de resolverlo de inmediato.

El tumor desapareció

Otra prueba de fe llegó en 2022. Durante una ecografía abdominal rutinaria, el médico descubrió un tumor considerable en el útero. Medía 5 por 6 cm. Preocupado, pidió la opinión de un segundo médico, quien también recomendó un diagnóstico rápido. Karolina estaba aterrorizada.

"Desde hacía algún tiempo, los sacerdotes nos enseñaban que teníamos una gran ayuda para implorar gracias en el sacramento del matrimonio", dice. "Y recuerdo que, durante una de las oraciones, Kamil comenzó a pedirle a Dios que me sanara por el poder de nuestro sacramento del matrimonio".

Bendijo la zona enferma y yo me sentí cada vez más tranquila. También participaron en el retiro del padre Dominik Chmielewski "Despierta la esperanza", que se celebraba precisamente en Bydgoszcz.

Karolina estaba convencida de que la esperaba una operación, pero durante un diagnóstico detallado se descubrió que... no había tumor, aunque se veía claramente en las ecografías que había traído a la consulta. Era la prueba de que, en virtud del sacramento del matrimonio, se puede pedir la curación de una manera especial. Llorando de felicidad, dio gracias a Dios por el milagro.

Expectación

Karolina Koniarska, archiwum własne

Lilianka tiene ahora 15 años, es girl scout y asiste a una escuela militar. Dominik tiene 11 años, es monaguillo y le apasiona el fútbol y la música. Ambos esperan a su hermano, que llegará pronto.