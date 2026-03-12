Cinco formas de usar el celular para fortalecer tu relación

¿Tu celular te aleja o te acerca? Convierte la tecnología en una aliada para fortalecer y cuidar de tu relación de pareja con estos sencillos consejos a seguir

Después de un largo día tú y tu pareja se encuentran cenando. De repente, en esa búsqueda de descanso y ocio después del trabajo y de la rutina, ambos sacan su celular y comienzan a navegar en las redes sociales, mensajear o jugar. Aunque usar el celular no es lo mejor, pueden utilizarlo a su favor para fortalecer su relación.

Una propuesta positiva para el uso del celular

El celular se ha vuelto indispensable para el ser humano: lo usamos como agenda, alarma, para aprender algo nuevo, para entretenernos, y pasar el rato; incluso para hacer pagos y trabajar.

Y aunque sabemos que el celular puede distraernos y robarnos más tiempo del necesario, alejándonos de nuestra realidad, podemos aprovechar las ventajas que tiene. El celular no es el enemigo; la falta de intención sí lo es.

Por lo tanto, te compartiremos un pequeño manual con ideas clave para utilizar propositivamente el smartphone en pareja, con responsabilidad y cariño.

1 Apps o cuentas con propósito

Pueden seguir en redes sociales cuentas que hablen sobre temas de pareja con una visión integral y de valor. Este tipo de contenido suele venir en forma de dinámicas o cuestionarios para profundizar en su relación.

También pueden pedirle a la Inteligencia Artificial que haga una serie de preguntas para compartir o que genere algunas dinámicas para pasar el rato juntos.

2 La micro - ternura digital

Es cierto que el celular permite estar presentes cuando estamos lejos. Por lo tanto, pueden enviar mensajes inesperados de apoyo, un "estoy rezando por ti" o un cumplido a mitad de la jornada laboral. Es mantener el hilo de la conexión vivo.

3 Herramientas de fe

Crecer juntos en el espíritu es posible por medio del celular. Pueden compartir el Evangelio del día y leerlo juntos, mientras comparten una pequeña reflexión, así como usar apps de oración (como Hallow o Click To Pray, Hozana) o escuchar un podcast sobre temas de pareja mientras van en el auto.

4 Juegos online

Si lo que buscan es pasar un tiempo de entretenimiento, pueden descargar alguna aplicación en la que puedan conectarse para jugar, de esta manera estarán conectados en la misma partida. Busquen los juegos que más les gusten y hagan una tarde de retos.

5 Estudio online

Por último, pueden encontrar alguna aplicación o curso que los mantenga conectados, pero con el propósito de aprender sobre algún tema que a ambos les interese aprender, de esta manera podrán compartir lo que cada uno va aprendiendo y cruzar opiniones.

El corazón por encima del procesador