4 fuerzas poderosas para que el derecho a la vida gane al aborto

Mientras el Gobierno de España se empeña en blindar la “interrupción voluntaria del embarazo” en la Constitución, muchos trabajan para proteger a todas las personas y la maternidad

CUARESMA 2026

Mientras el Gobierno de España se empeña en reformar la Constitución para que, como en Francia, el aborto sea considerado un derecho, muchos están promoviendo la maternidad y el derecho universal a la vida.

Lo hacen especialmente con 4 fuerzas poderosas, explica a Aleteia el presidente de Entidades por la vida, Joan Marull.

1 Unión

Sumar fuerzas y apoyarse mutuamente es precisamente el objetivo de su asociación, que agrupa una quincena de organizaciones que defienden la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

2 Trabajo bien hecho

El compromiso y la competencia profesional (con entrega, renuncia y dedicación) resultan cruciales para ofrecer con eficacia alternativas asistenciales, políticas y culturales en un país con más cien mil abortos anuales y centenares de eutanasias legales, destaca Turull.

3 Verdad

El reconocimiento, respaldado por la ciencia, de que la vida humana empieza en la fecundación, es una fuerza poderosa contra la pretensión de considerar el derecho a eliminarla.

4 Oración

Marull está convencido de que esta gran fuerza espiritual multiplica y es capaz de lograr que 2+2 no sean 4 sino 22.

Por eso su entidad ha repartido más de 24 mil puntos de libro con una oración por la vida, y dirigirá un rosario en la Cripta de la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 25 de marzo de 2026.

Para ese día, Jornada por la Vida, la conferencia episcopal española ha propuesto esta oración:

Señor, Dios Creador, Padre amoroso, profesamos con agradecimiento que cada vida humana es don tuyo, sagrado e inviolable, confiado a nuestro cuidado. Danos una mirada limpia para reconocer y defender la dignidad de cada persona, también cuando la vida es frágil, especialmente la de los aún no nacidos. Ilumina nuestras conciencias y fortalécenos para acoger, proteger y acompañar la vida siempre, y haznos constructores de una cultura de respeto, justicia y paz, donde cada ser humano sea amado y custodiado. Amén.