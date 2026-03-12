3 consejos para rezar el Viacrucis como ejercicio espiritual

R<em>ezar el Viacrucis es un ejercicio espiritual que nos invita a caminar con Jesús desde el tribunal de Pilato hasta el Santo Sepulcro</em>, especialmente en Cuaresma

CUARESMA 2026

El Viacrucis -una de las devociones más ricas de la Iglesia Católica-, consta de 14 estaciones, cada una de las cuales representa un momento específico de la Pasión de Cristo. Rezarlas bien puede ser un excelente ejercicio espiritual.

* El comienzo

Busque un lugar tranquilo o, si es posible, sitúese ante el Viacrucis en una iglesia. Comience haciendo la señal de la cruz y recitando la Oración Inicial:

"Señor, concédeme la gracia de compartir contigo el camino de la cruz... Ayúdame a comprender un poco más lo que significó para ti este doloroso camino".

* Las estaciones

Para cada una de las 14 estaciones, siga esta secuencia:

Anuncio: “Primera Estación: Jesús es condenado a muerte” (y así sucesivamente).

Aclamación: Arrodíllese (si puede) y rece la antífona:

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Meditación: Lea el pasaje bíblico correspondiente o tome un momento de silencio para contemplar la escena. El objetivo es buscar la mirada de dolor y paz en Jesús.

Estación | Evento | Referencia Bíblica

Después de completar todo el recorrido, concluya con la Oración Final, pidiendo que la meditación ablande su corazón y lo prepare para la misericordia.

También es costumbre rezar una Consagración a Nuestra Señora, reconociendo el papel de la Virgen María como aquella que estuvo junto a la cruz y nos enseña la fidelidad.

1 Contemplación

No te apresures. Imagínate en la escena. ¿Qué le dirías a Jesús cada vez que cayera?

2 Fe y confianza

Recordemos las palabras del Papa Francisco: "Confiemos en Jesús, abandonémonos a Él, porque Él nunca decepciona a nadie".

3 Indulgencia