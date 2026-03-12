3 consejos para rezar el Viacrucis como ejercicio espiritual

CUARESMA 2026
El Viacrucis -una de las devociones más ricas de la Iglesia Católica-, consta de 14 estaciones, cada una de las cuales representa un momento específico de la Pasión de Cristo. Rezarlas bien puede ser un excelente ejercicio espiritual.
*El comienzo
Busque un lugar tranquilo o, si es posible, sitúese ante el Viacrucis en una iglesia. Comience haciendo la señal de la cruz y recitando la Oración Inicial:
"Señor, concédeme la gracia de compartir contigo el camino de la cruz... Ayúdame a comprender un poco más lo que significó para ti este doloroso camino".
*Las estaciones
Para cada una de las 14 estaciones, siga esta secuencia:
Anuncio: “Primera Estación: Jesús es condenado a muerte” (y así sucesivamente).
Aclamación: Arrodíllese (si puede) y rece la antífona:
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Meditación: Lea el pasaje bíblico correspondiente o tome un momento de silencio para contemplar la escena. El objetivo es buscar la mirada de dolor y paz en Jesús.
Estación | Evento | Referencia Bíblica
1º - Jesús es condenado a muerte - Marcos 15,15
2º - Jesús carga la cruz sobre su espalda - Mateo 27, 31
3º - Jesús cae por primera vez - Mateo 11, 28-30
4º - Jesús encuentra a su Madre - Marcos 3, 35
5º - Simón de Cirene ayuda a Jesús - Lucas 10, 36-37
6º - La Verónica limpia el rostro de Jesús - Lamentaciones 1, 12
7º - Jesús cae por segunda vez - Marcos 8, 34-35
8º - Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén - Lucas 23, 28
9º - Jesús cae por tercera vez - Marcos 14, 34
10º - Jesús es despojado de sus vestiduras - Juan 19, 24
11º - Jesús es clavado en la cruz - Juan 19, 26-27
12º - Jesús muere en la cruz - Lucas 23, 46
13° - Jesús es bajado de la cruz - Lucas 2, 25
14° - Jesús es colocado en el sepulcro - Lucas 23, 52
Después de completar todo el recorrido, concluya con la Oración Final, pidiendo que la meditación ablande su corazón y lo prepare para la misericordia.
También es costumbre rezar una Consagración a Nuestra Señora, reconociendo el papel de la Virgen María como aquella que estuvo junto a la cruz y nos enseña la fidelidad.
1Contemplación
No te apresures. Imagínate en la escena. ¿Qué le dirías a Jesús cada vez que cayera?
2Fe y confianza
Recordemos las palabras del Papa Francisco: "Confiemos en Jesús, abandonémonos a Él, porque Él nunca decepciona a nadie".
3Indulgencia
La Iglesia concede Indulgencia Plenaria a los fieles que realicen devotamente el Viacrucis según las condiciones habituales (Confesión, Comunión y oración por el Papa).