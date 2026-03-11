Aleteia
(VIDEO) ¿Quién es Aleteia? Conócenos un poco más

Guillermo Arévalo - publicado el 11/03/26
A través del periodismo digital, compartimos historias, reflexiones y esperanza para millones de lectores en todo el mundo

Aleteia, una red internacional de comunicación católica que conecta a millones de personas con contenidos sobre fe, cultura, familia y espiritualidad. En medio del enorme flujo de información que circula en Internet, existe un proyecto que busca ofrecer una mirada distinta sobre la actualidad y la vida de la Iglesia.

Conoce más sobre nosotros en este video

