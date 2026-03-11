(VIDEO) El Papa honra a sacerdote muerto al socorrer heridos en Líbano

Durante la audiencia general, el Papa rindió homenaje al padre Pierre Al-Rahi, sacerdote maronita que perdió la vida mientras socorría a heridos en medio del conflicto en el sur del Líbano

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos. Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Al finalizar la audiencia general del 11 de marzo, el Papa León XIV recordó con emoción al sacerdote maronita Pierre Al‑Rahi, quien murió mientras auxiliaba a fieles heridos durante bombardeos en el sur del Líbano. Ante miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice lo describió como un verdadero “pastor” que permaneció junto a su pueblo hasta el final.