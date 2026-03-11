Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Tras su evacuación de Irán, el cardenal Mathieu fue recibido por León XIV

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
VATICAN-RELIGION-POPE-CONSISTORY-CARDINALS

© PAOLO GALOSI / Siciliani

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 11/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El cardenal Mathieu se encontraba en Teherán el 28 de febrero cuando comenzaron los ataques aéreos israelíes y estadounidenses sobre la ciudad. Tras permanecer casi una semana en la ciudad, fue finalmente evacuado

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

El Papa León XIV recibió al cardenal Dominique Mathieu, arzobispo de Teherán-Isfahán, el 11 de marzo de 2026. El arzobispo Mathieu había llegado a Roma tras salir de Irán la semana anterior. Tras permanecer en la capital iraní durante casi una semana a pesar de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el franciscano conventual belga fue finalmente evacuado junto con el personal de la embajada italiana.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cardenalguerraoriente cristiano
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día