Tras su evacuación de Irán, el cardenal Mathieu fue recibido por León XIV

El Papa León XIV recibió al cardenal Dominique Mathieu, arzobispo de Teherán-Isfahán, el 11 de marzo de 2026. El arzobispo Mathieu había llegado a Roma tras salir de Irán la semana anterior. Tras permanecer en la capital iraní durante casi una semana a pesar de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el franciscano conventual belga fue finalmente evacuado junto con el personal de la embajada italiana.

Al frente de la pequeña comunidad católica iraní desde 2021, en una arquidiócesis sin sacerdotes latinos, el cardenal Mathieu se encontraba en Teherán el 28 de febrero cuando comenzaron los ataques aéreos israelíes y estadounidenses sobre la ciudad. Pudo salir del país con todo el cuerpo diplomático italiano, ya que la Catedral de la Consolata y el arzobispado se encuentran precisamente en los terrenos de la embajada italiana.

La evacuación, coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, tuvo lugar el 5 de marzo vía Azerbaiyán. Según el medio católico belga Cathobel , el cardenal llegó finalmente a Roma el 8 de marzo.

Una fuente del Vaticano también indicó que el padre Sebastián Febin, encargado de negocios indio de la Nunciatura Apostólica y único representante diplomático de la Santa Sede en Irán en ausencia de un nuncio, ha sido llamado a Roma para informar sobre la situación. Regresará a Teherán "en cuanto la situación lo permita".