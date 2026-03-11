Aleteia
León XIV: este es el único “título honorífico” que un cristiano debe buscar

pope-leo-xiv-audience-st.-peters-square-march-3-2026

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 11/03/26
Continuando su serie de enseñanzas sobre el legado del Concilio Vaticano II, el Papa León XIV se centró en el "Pueblo de Dios"

La diversidad de naciones, lenguas y culturas dentro de la Iglesia Católica es "un gran signo de esperanza, especialmente en nuestro tiempo marcado por tantos conflictos y guerras", afirmó el Papa León XIV durante la audiencia general del 11 de marzo de 2025. "El único título honorífico que debemos buscar como cristianos", afirmó, "es el de 'hijos de Dios'".

concilio vaticano iiiglesiapapa leon xiv
