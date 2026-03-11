La intervención pacífica de Santo Domingo Savio detuvo un duelo

Podemos aprender mucho de la intervención desinteresada de Santo Domingo Savio, quien logró evitar que dos niños pelearan entre sí

¿Cuántos de nosotros nos interpondríamos entre dos personas que están a punto de desatarse en una pelea sangrienta? Es probable que muy pocos consideremos tal acción; más bien, preferiríamos mantenernos alejados de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, Santo Domingo Savio, un joven italiano del siglo XIX, intervino.

No tuvo miedo de ponerse en la línea de fuego, arriesgando su propia vida para evitar que sus compañeros pecaran.

Pacificador

Un día, Santo Domingo Savio oyó hablar de dos chicos que discutieron y se retaron a un "duelo de piedras". En esencia, debían llegar a un lugar determinado y empezar a lanzarse piedras. Quien se rindiera primero, perdería, lo que a menudo significaba lesiones graves.

Santo Domingo Savio no iba a permitir que eso sucediera, pues tenía un corazón tierno y sensible a cualquier ofensa que pudiera hacer que alguien pecara.

Los Salesianos relatan lo que sucedió después en una breve biografía de Santo Domingo Savio:

Domingo suplicó: "¡Debes detener esto! ¡No está bien!" Uno de los chicos gritó: "No pueden detenernos". "No hasta que le parta la cabeza..." añadió el otro. "No voy a detener la pelea", respondió Domingo, "pero te pido que aceptes una condición". Domingo sacó un pequeño crucifijo que solía llevar colgado del cuello y lo levantó. "Antes de empezar la pelea, mira este crucifijo y arrójame la primera piedra".

Santo Domingo entonces les dijo a los muchachos: "¡Empiecen ustedes! ¡Tírenme la primera piedra!"

Ambos muchachos se negaron a tirar la primera piedra. La acción desinteresada de santo Domingo los sacó de su ira y de inmediato comenzaron a replantearse sus planes.

"'En ese momento', admitió más tarde uno de ellos, 'toda mi determinación se desmoronó y sentí un escalofrío. Me odié por haber obligado a un buen amigo como Domingo a llegar tan lejos para alejarnos del pecado. Para mostrar mi arrepentimiento, perdoné al chico que me había insultado y le pedí a Domingo que me recomendara algún buen sacerdote que me confesara".

Sin duda fue una decisión audaz, pero Santo Domingo estaba siendo auténtico. Realmente quería que le tiraran piedras a él, en lugar de apedrearse entre ellos.

Santo Domingo también tenía una fe firme en Jesucristo. Sabía que Jesús, al final, lo protegería, y si le apedreaban, incluso causándole la muerte, que así fuera. Santo Domingo estaba dispuesto a ser mártir.

A menudo tememos intervenir, pensando que cualquier cosa que hagamos no surtirá efecto. No siempre lo sabemos. Es cierto que intervenir conlleva riesgos reales y que podríamos acabar mal.