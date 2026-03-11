En un evento reciente celebrado en Gales, la realeza cometió un inocente error que hizo reír a todo el mundo, al tiempo que nos dejó un maravilloso recuerdo

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

Todos hemos vivido momentos así. Entiendes mal el nombre de alguien, te equivocas al llamar a una persona o dices algo un poco ridículo antes de darte cuenta de lo que acaba de pasar. La mayoría de nosotros estaríamos encantados de poder rebobinar el tiempo en ese instante. Sin embargo, el príncipe Guillermo ha mostrado recientemente otra forma de afrontar estas situaciones: simplemente aceptarlo y reírse.

Durante una visita a Cornualles el día de San Pirán, el príncipe de Gales se detuvo en la Gear Farm Pasty Company y ayudó amablemente al personal a tomar un pedido telefónico de una clienta llamada Josie Trounson. Cuando ella dio su nombre, Guillermo se detuvo y preguntó: "¿Jugosa?" ("Juicy" en inglés), antes de corregirse rápidamente y disculparse.

Entre risas

El momento provocó risas en la tienda, y Guillermo se sumó a la broma, añadiendo alegremente: "Las empanadas estarán jugosas". Josie dijo más tarde que no tenía ni idea de que había estado hablando con el futuro rey y que se quedó "atónita" cuando descubrió quién había tomado su pedido, según la BBC.

Lo que hace que la historia sea encantadora no es el error en sí mismo. Es la facilidad con la que William lo reconoció. No hubo recuperaciones incómodas ni dignidad real que mantener, solo una risa compartida y una rápida disculpa. Y, sinceramente, esa podría ser la reacción más saludable que cualquiera de nosotros puede tener.

La vida está llena de pequeños tropiezos. Se confunden los nombres, se malinterpretan las instrucciones, a veces se dicen palabras equivocadas. Sin embargo, la capacidad de reírse en esos momentos a menudo convierte la vergüenza en conexión. Un error se convierte en un recuerdo.

Un buen sentido del humor

La tradición cristiana siempre ha tenido debilidad por la humildad, y el humor suele ser su primo cercano. Cuando somos capaces de reconocer nuestros pequeños errores con una sonrisa, admitimos en silencio algo importante: somos humanos, imperfectos, y eso está perfectamente bien.

Los propios santos no eran ajenos a este tipo de humildad. San Felipe Neri, por ejemplo, era famoso por reírse deliberadamente de sus propios errores y animar a los demás a no tomarse a sí mismos demasiado en serio. Creía que la alegría era un signo de un corazón en paz.

Puede que el "jugoso" momento del príncipe Guillermo no pase a los libros de historia, pero nos ofrece un pequeño recordatorio que vale la pena conservar: la vida se vuelve más ligera cuando somos capaces de admitir nuestros errores y reírnos junto con los demás.

Errores que se convierten en risas y aprendizajes

Después de todo, como muchos sabemos por experiencia, un simple malentendido puede convertirse a veces en la anécdota más divertida del día o, en el caso de Josie, en un apodo que ahora parece llevar con buen humor.