Cinco oraciones cortas para aprovechar aún la Cuaresma

CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.
Estamos a la mitad de la Cuaresma y, si no lo hemos hecho, podemos iniciar nuestro "desierto espiritual" acompañado a Jesús con nuestra conversión, fortalecidos por el ayuno, la oración y la limosna. Por eso, las oraciones que se dedican especialmente en este tiempo litúrgico nos ayudarán a mantenernos firmes en nuestro propósito de parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, rechazando el pecado y deshaciéndonos de nuestros hábitos dañinos.
1Conversión total
Sé que algo me está pidiendo, Señor Jesús.
Tantas puertas abiertas de un solo golpe.
El panorama de mi vida ante mis ojos:
No como en un sueño.
Sé que algo esperas de mí, Señor,
Y aquí estoy,
Al pie de la muralla: todo está abierto,
Solo hay un camino libre,
Abierto al infinito, el absoluto.
Pero yo no he cambiado, a pesar de todo.
Tendré que tomar contacto contigo, Señor;
Buscaré tu compañía, aún por largo tiempo.
Para morir, pero entonces enteramente.
Como esos heridos que sufren, Señor:
Te pido que acabes conmigo.
Estoy cansado de no ser tuyo, de no ser Tú.
P. Ignacio Larrañaga, “Encuentro”, pág. 62.
2Me abandono en manos del Padre
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que fuere, por ello te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre.
Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
3Oración a la santa Cruz
Por los caminos en que penamos, ¡qué paz se siente, Señor, Dios mío, cuando avistamos tu santa Cruz!
Cuando las altas cumbres pisamos, siempre sabemos, Señor, Dios mío, que encontraremos tu santa Cruz.
Más cuando al cielo, por fin vayamos entre esplendores, Señor, Dios mío, comprenderemos tu santa Cruz.
L. Arragon
4Oración a Cristo doliente
No me mueve, mi Dios, para quererte,
El cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
Clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévanme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera;
pues, aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera. amén.
5Adoración al Padre celestial
Padre, porque me creaste, te adoro.
Porque eres mi fin, te deseo.
Porque eres mi bienhechor, te doy gracias.
Porque eres mi salvación, te invoco.