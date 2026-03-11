Catecúmeno, neófito… ¿de qué estamos hablando?

La Cuaresma es una oportunidad para descubrir, o redescubrir, palabras de origen griego: catecúmeno y neófito. Para pasar a eso hay que recibir el Bautismo

Como cada año, las Diócesis de mundo se preparan, poco antes de la fiesta de Pascua, para publicar el número de catecúmenos bautizados durante la Vigilia Pascual. Y, a lo largo de la Cuaresma, la palabra "catecúmeno" no deja de aparecer durante la Misa o en los boletines parroquiales. Cada neófito representa una esperanza para la Iglesia.

La palabra griega proviene del participio pasado del verbo katekhein. Su primer y hermoso significado es "hacer resonar en los oídos". De ahí, designa el hecho de instruir de viva voz. Es el origen de la palabra "catequesis" y sus derivados. Y, por lo tanto, de "catecúmeno", para el adulto (en sentido amplio) "la catequesis de adultos no bautizados", según el Directorio General para la Catequesis (no. 51) y que inician un proceso para recibir la catequesis conveniente para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, comenzando por el Bautismo.

Nuevo converso

Una vez sumergido en la muerte para resucitar a una nueva vida en Cristo, el catecúmeno se convierte, siempre en la jerga católica, en un "neófito" y vive el período del "neofitismo". Otra palabra griega, que significa "recién plantado" de acuerdo con la Enciclopedia católica.

Por extensión, el neófito es el nuevo converso, que según la tradición lleva una vestimenta blanca hasta el segundo domingo de Pascua, llamado por esta razón in albis, "de blanco".

El neofitismo, que es objeto de una atención cada vez mayor debido a la dificultad de hacer perseverar a los antiguos catecúmenos, no tiene una duración canónica, pero se supone que es un tiempo de mistagogia, es decir, de formación, de recogida de los frutos del sacramento.

Educación permanente

Es por eso que el Directorio General para la Catequesis menciona que se debe poner cuidado en la educación permanente de la fe de los recién bautizados - y en general, en la de todos los cristianos - :