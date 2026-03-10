Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Annaba, lugar que todo Agustino debería conocer

Guillermo Arévalo - publicado el 10/03/26
La ciudad argelina donde vivió y fue obispo san Agustín vuelve a cobrar relevancia ante el posible viaje del Papa León XIV a la tierra del gran Doctor de la Iglesia

En la costa mediterránea del norte de África se encuentra Annaba, una ciudad cargada de historia cristiana. Allí estuvo la antigua Hipona, sede episcopal de uno de los pensadores más influyentes del cristianismo: san Agustín de Hipona. Hoy este lugar vuelve a despertar interés en el mundo católico ante el próximo viaje del Papa León XIV, y ponga sus pasos en la tierra donde vivió este santo, predicó y escribió algunas de sus obras más importantes.

Tags:
papa leon xivsan agustínviaje apostólicovideo
