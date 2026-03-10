Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
En la costa mediterránea del norte de África se encuentra Annaba, una ciudad cargada de historia cristiana. Allí estuvo la antigua Hipona, sede episcopal de uno de los pensadores más influyentes del cristianismo: san Agustín de Hipona. Hoy este lugar vuelve a despertar interés en el mundo católico ante el próximo viaje del Papa León XIV, y ponga sus pasos en la tierra donde vivió este santo, predicó y escribió algunas de sus obras más importantes.