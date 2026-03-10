Un apologista calculó la veracidad del catolicismo en 93,8%

El extraordinario camino de conversión del apologista Cameron Bertuzzi a través de esta rama y los números matemáticos, calculo la veracidad del católicismo

Este joven apologista, era uno de los protestantes más interesantes de la red. Durante años defendió el "cristianismo razonable" frente a ateos y agnósticos. Sin embargo, en un momento dado se dio cuenta de que las preguntas más importantes ya no se referían a la existencia de Dios, sino a... Roma, el Papa y la Eucaristía.

Esta es la historia de un hombre que intentó calcular la probabilidad de la veracidad del catolicismo y que finalmente se dejó convencer no solo por un análisis frío, sino también por la belleza de la Iglesia.

El apologista que ya tenía todas las respuestas

Cameron Bertuzzi - archiwum

Cameron Bertuzzi comenzó como muchos jóvenes apasionados por la filosofía y la fe: con una cámara, un micrófono y un ardiente deseo de mostrar al mundo que el cristianismo es lógico.

Su canal "Capturing Christianity" pronto destacó entre otros contenidos religiosos: en lugar de moralismos y testimonios emotivos, el espectador encontraba debates sobre la existencia de Dios, argumentos racionales a favor de la Resurrección y discusiones con ateos.

Cameron era un protestante evangélico que veía en la Iglesia católica más un interlocutor para el debate que una opción real para sí mismo. Tenía serias reservas sobre el catolicismo: no le convencía la concepción católica de la Eucaristía, no confiaba en la mariología, no le gustaba la doctrina del infierno eterno y consideraba la primacía del papa como el punto más débil de la argumentación católica. Todo ello conformaba un protestantismo racional y maduro, bien fundamentado y resistente a las "tentaciones romanas".

Encuentro con Matt Fradd: las primeras grietas en la armadura

En este mundo apareció Matt Fradd, un católico australiano, creador de "Pints with Aquinas", que habla de la fe mientras toma una cerveza. Entre ambos creadores surgió una sincera amistad y, con ella, un espacio para discusiones serias, por ejemplo, sobre la Eucaristía o la condenación eterna.

Estas conversaciones no parecían los clásicos intentos de convertir al otro a la única religión verdadera. Su tono era más bien el siguiente: dos personas intelectualmente honestas ponen a prueba con valentía sus argumentos, enfrentándolos a las mejores objeciones.

Con el tiempo, Cameron comenzó a darse cuenta de que sus propios argumentos, que consideraba ciertos, aunque seguían siendo sólidos, ya no eran tan inquebrantables como le había parecido antes.

Una llamada decisiva: "¿Cuál es su principal crítica hacia Roma?"

Después de largas discusiones y lecturas, cuando las críticas hacia el catolicismo se habían aliviado un poco, Cameron hizo algo que refleja muy bien su estilo. Llamó a varios amigos protestantes cercanos y serios y les hizo una pregunta: "Si tuvieras que señalar el problema más grave del catolicismo, el que realmente debería disuadirme de convertirme, ¿cuál sería?".

Las respuestas fueron sorprendentemente coincidentes. No es María, ni los santos, ni siquiera la Eucaristía. Es el papado.

Si el oficio de Pedro, en el sentido católico, es falso, todo el edificio de la eclesiología católica comienza a tambalearse. Sin embargo, si es verdadero, el protestantismo debe afrontar el hecho de que alguien realmente recibió de Cristo las "llaves" y el oficio real de gobernar. En este punto, la historia de Cameron entra en un nivel completamente diferente.

¿Cómo calcular la veracidad del primado del papa y el poder de las llaves?

Cameron Bertuzzi - archiwum

Bayes, Excel y "93,8 %" En lugar de seguir el impulso de su corazón, que ya lo inclinaba hacia el catolicismo, Cameron hizo lo que mejor sabía hacer: se sentó frente a una hoja de cálculo.

Decidió utilizar el razonamiento bayesiano para calcular, en la medida de lo posible, la probabilidad de la veracidad de la doctrina católica sobre el papado.

Así que anotó todas las líneas de datos disponibles: los testimonios bíblicos (Mt 16, Lc 22, Jn 21), las opiniones de los Padres de la Iglesia, el desarrollo del ministerio de Pedro a lo largo de la historia, la tipología bíblica, pero también los argumentos en contra: el silencio de algunos autores antiguos, los episodios difíciles de la historia de los papas, la interpretación protestante de los mismos textos.

A cada "a favor" y "en contra" le asignó una cierta importancia en la hoja, no arbitraria, sino tan bien argumentada como le permitía una lectura honesta.

Para hacerlo de la manera más honesta posible, habló tanto con teólogos y apologistas protestantes, como Gavin Ortlund, pidiéndoles argumentos sólidos contra el papa, como con especialistas católicos, entre ellos Jimmy Akin, buscando la versión más sólida posible de la postura "a favor".

Inferencia Bayesiana

En algún momento, consultó su hoja de cálculo con un matemático que se dedica profesionalmente a la inferencia bayesiana. Le preguntó qué hacer con los datos que parecían buenos, pero sobre los que aún tenía serias dudas.

"No los descartes", le respondió, "simplemente reduce su peso probatorio, divide su influencia por la mitad".

Así lo hizo. Y cuando volvió a ejecutar su hoja de cálculo, resultó que la probabilidad de que la doctrina católica sobre el papado fuera cierta, a la luz de los datos recopilados, era de entre el 90 % y el 94 %.