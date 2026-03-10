Muere un sacerdote maronita en un bombardeo israelí en el Líbano

En un mensaje difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede la tarde del 9 de marzo de 2026, el Papa León XIV expresó su "profundo dolor por las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio", en particular por un sacerdote maronita que fue víctima de un ataque israelí en su pueblo en el Líbano.

El padre Pierre al-Rai, sacerdote maronita en el Líbano, se convirtió en una de las víctimas de los bombardeos en Oriente Medio la tarde del 9 de marzo

En este breve mensaje, el Papa expresa su compasión "por tantas personas inocentes, entre ellas muchos niños, y por cuantos les ayudan, como el padre Pierre al-Rai, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa".

El alcalde de esta localidad, ubicada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, indicó la tarde del lunes 9 de marzo que el sacerdote había muerto en un ataque aéreo israelí contra una zona residencial. Los rescatistas tuvieron dificultades debido a las precarias condiciones de seguridad, pero tres residentes heridos fueron evacuados a la localidad de Marjeyoun, según informes de medios libaneses.

El padre Pierre al-Rai

El padre Pierre al-Rai, figura prominente de la comunidad cristiana local, participó el viernes en una manifestación frente a una iglesia en Marjeyoun, donde decenas de residentes manifestaron su determinación de permanecer en sus tierras. "Cuando defendemos nuestra tierra, lo hacemos como pacifistas que solo portan armas de paz", declaró el sacerdote. Por ello, varias aldeas cristianas intentan resistir las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

La tercera guerra entre Israel y Hezbolá, tras las de 2006 y 2024, comenzó el 2 de marzo cuando el movimiento chií lanzó misiles contra territorio israelí. Estos ataques pretendían vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, el 28 de febrero, el primer día de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán.

Los bombardeos israelíes de represalia en el sur del Líbano, Beirut y el valle de Bekaa ya han matado al menos a 486 personas, según un balance publicado por las autoridades libanesas el 9 de marzo. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.

Esta nueva guerra se desarrolla paralelamente al conflicto entre Irán y las fuerzas israelíes y estadounidenses, que ha azotado Oriente Medio durante los últimos diez días. Todos los países del Golfo están en alerta máxima ante los ataques con drones y misiles iraníes, que también han afectado a Israel e incluso a Chipre.

El Papa "sigue con preocupación lo que está sucediendo y ruega para que cesen cuanto antes todas las hostilidades", se afirma en el mensaje difundido esta tarde.

El domingo 8 de marzo, tras el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV denunció los "episodios de violencia y devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo" que han dominado la actualidad internacional desde el 28 de febrero. Expresó específicamente su preocupación por el "querido Líbano", donde su visita en diciembre de 2025 había suscitado frágiles esperanzas de paz.