Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Muere un sacerdote maronita en un bombardeo israelí en el Líbano

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

Wojna w Libanie | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 10/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El padre Pierre al-Rai, sacerdote maronita en el Líbano, se convirtió en una de las víctimas de los bombardeos en Oriente Medio la tarde del 9 de marzo

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

En un mensaje difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede la tarde del 9 de marzo de 2026, el Papa León XIV expresó su "profundo dolor por las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio", en particular por un sacerdote maronita que fue víctima de un ataque israelí en su pueblo en el Líbano.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
guerramaronitassacerdote
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día