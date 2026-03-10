Conflictos de pareja: ¿resolverlos o gestionarlos?

El especialista John Gottman detectó dos tipos comunes de problemas en pareja, ¿sabes cuáles son y cómo entender y abordar cada uno de ellos?

Si estás casado, sabrás que los conflictos son inevitables en la pareja, por lo que es importante reconocer quees normal tener desacuerdos de vez en cuando; sin embargo, hay que buscar, activamente, la manera de tratarlos. El psicólogo John Gottman, especialista en parejas, describió en su libro Siete reglas de oro para vivir en pareja dos tipos de conflictos presentes en el matrimonio.

El Doctor Gottman describe la importancia de entender que existen problemas solubles y los insolubles, que explicaremos a continuación.

Problemas solubles

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Son los conflictos que pueden resolverse porque no están ligados a diferencias profundas de personalidad o valores. Éstos se centran en situaciones específicas del día a día; por ejemplo, dividir las tareas del hogar y organizar las finanzas.

Este tipo de problemas no implica un choque profundo de identidad, valores o sueños personales; por lo que pueden resolverse mediante comunicación, negociación y acuerdos prácticos.

Problemas perpetuos o indisolubles

Estos son conflictos que nunca desaparecen completamente porque nacen de diferencias profundas entre las personas. La mayoría de los problemas de pareja suelen centrarse en esta categoría, según las investigaciones de Gottman.

Están ligados a diferencias de personalidad, valores o estilos de vida. Aparecen una y otra vez a lo largo de la relación, puesto que, como no se resuelven, más bien se gestionan.

Aquí entran desacuerdos como: una persona muy ordenada y otra desordenada, diferencias sobre cuánto gastar o ahorrar, uno quiere más vida social y el otro más tranquilidad, etc.



Gottman describe estos conflictos como "problemas eternos" de la relación, comparándolos con una molestia crónica: algo con lo que la pareja debe aprender a aceptar y convivir de forma sana. Lo más interesante de su investigación es que aproximadamente el 69 % de los conflictos en las parejas son perpetuos.

¿Qué hacer frente a los conflictos?

MAYA LAB | Shutterstock

El experto comparte que la base de todo siempre será la comunicación, que es la base de toda relación.

La comunicación asertiva los llevará a tener un diálogo en el que puedan llegar a un acuerdo. Aquí cuatro claves que te ayudarán en los problemas perpetuos:

Comprender el "sueño" o necesidad profunda detrás del conflicto.



Mantener respeto y humor frente a las diferencias.



Evitar caer en el estancamiento emocional.



Buscar siempre el diálogo.