5 placeres de la primavera para los católicos jubilados

Todo el mundo conoce los placeres habituales de la primavera, pero la jubilación abre la puerta a algunos pasatiempos católicos menos obvios que hacen que esta estación sea aún más agradable

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

La primavera trae consigo un optimismo especial. Los jardines comienzan a despertar, los abrigos se vuelven más ligeros y el mundo parece redescubrir el color tras el largo invierno. Para muchos católicos jubilados, también es el momento perfecto para disfrutar de aspectos de la vida para los que a menudo no tenían tiempo durante los años más ajetreados. A continuación enumeramos algunos de las inesperadas sorpresas que puedes encontrar durante la primavera.

1 Una misa con aire primaveral

Ambrose Weidmann

Uno de los pequeños placeres de la jubilación es descubrir la parroquia a una hora completamente diferente. Una misa entre semana en primavera tiene un encanto especial. La luz del sol se cuela por las vidrieras, la iglesia está más tranquila y los rostros familiares de los madrugadores comienzan a formar una comunidad acogedora. A menudo hay tiempo después para charlar un rato, rezar ante un altar lateral o simplemente disfrutar de unos minutos de paz antes de volver al ajetreo del día.

2 El paseo católico

La primavera también es la estación ideal para lo que podríamos llamar el "paseo católico". Muchos jubilados han redescubierto el placer de rezar el rosario mientras pasean por un parque o por una calle tranquila. Esto convierte un paseo normal en algo reflexivo y sorprendentemente refrescante. Hay algo muy satisfactorio en terminar la última decena justo al llegar a casa.

3 Un rincón mariano casero

Los jardines, por supuesto, vuelven a la vida en primavera, y los católicos siempre han tenido debilidad por mezclar las flores con la fe. Crear un pequeño rincón mariano en el jardín, tal vez con una estatua de la Virgen María rodeada de rosas o lavanda, es una antigua tradición que resulta especialmente apropiada en mayo. Además, ofrece a los nietos un tema encantador sobre el que preguntar cuando vienen de visita, lo que puede dar lugar a conversaciones inesperadamente agradables.

4 Una peregrinación inesperada

Otra actividad sorprendentemente agradable es convertirse en lo que podría llamarse un "turista eclesiástico". La jubilación finalmente proporciona tiempo para visitar iglesias o santuarios cercanos por los que quizá hayas pasado en coche durante años sin entrar. Muchas personas se sorprenden al descubrir hermosas capillas, criptas tranquilas o estatuas poco conocidas a poca distancia de su casa. Esto convierte una salida vespertina ordinaria en una peregrinación tranquila.

5 Conversación, café y pan dulce

SeventyFour | Shutterstock

Y luego está el simple placer de la hospitalidad. La primavera invita a la gente a salir al aire libre, y los jubilados suelen estar en una posición ideal para revivir el arte perdido de la invitación espontánea a tomar un café. Un vecino, un compañero de parroquia, un amigo que parece dispuesto a charlar... De repente, una mañana cualquiera de martes se convierte en una pequeña reunión. Hay algo maravillosamente católico en una conversación compartida mientras se toma un café y un pan dulce.

Pero quizás el mayor secreto de la jubilación en primavera es el permiso para volver a fijarse en las cosas. El regreso de las aves, el aroma de las flores, el placer de una mañana sin prisas. Son momentos que pasan fácilmente desapercibidos durante los años laborales, pero que encajan perfectamente con una estación que evoca de forma tan natural la renovación.