Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) La verdadera vocación cristiana es “vencer la violencia”

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 09/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En un encuentro con capellanes del Ordinariato Militar de Italia, el Papa recordó que el soldado cristiano está llamado a defender la paz y proteger a los más vulnerables

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Durante un encuentro celebrado en el Vaticano, el Papa León XIV dirigió un mensaje profundo a los capellanes y miembros del Ordinariato Militar de Italia. En el marco del centenario de esta institución, el pontífice subrayó que la misión del soldado cristiano no es promover la guerra, sino trabajar por la paz y “vencer la violencia” mediante el amor y la justicia.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsanta sedevideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día