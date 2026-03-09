León XIV sobre la Guerra: ante el ruido de las bombas, escuchar la voz del pueblo

“Desde Irán y de todo Oriente Medio, siguen llegando noticias que causan profunda consternación”, lamentó el Papa León XIV tras el rezo del Ángelus el 8 de marzo de 2026. En el noveno día de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, y mientras la guerra se ha extendido a la mayoría de los países de la región y se ha abierto otro frente en el Líbano, el Papa instó a restablecer un “espacio de diálogo”.

Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y que se abra un espacio de diálogo donde se escuche la voz del pueblo, oró León XIV

Con gravedad, el pontífice peruano-estadounidense denunció los "episodios de violencia y devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo" que han dominado la actualidad internacional desde el 28 de febrero. Los bombardeos masivos de Irán y las represalias iraníes contra los países del Golfo e Israel ya han causado numerosas víctimas y graves daños a infraestructuras vitales.

“También existe el temor de que el conflicto se extienda y que otros países de la región, incluido el querido Líbano, vuelvan a caer en la inestabilidad”, explicó el Papa, al estallar una nueva guerra entre Hezbolá e Israel.

Lanzado en represalia por los ataques de Hezbolá iniciados el 2 de marzo contra territorio israelí tras el asesinato del Líder Supremo Alí Jamenei, los ataques israelíes, que se han extendido desde el sur del Líbano hasta Beirut y el valle de la Becá, ya han causado más de 200 muertes.

Este nuevo conflicto, que ha atrapado a la población del Líbano tras los de 2006 y 2024, está recibiendo especial atención de la Santa Sede, tres meses después de la visita del Papa León XIV, que parecía ofrecer frágiles perspectivas de paz. El 6 de marzo se celebró en Bkerké una reunión de las principales organizaciones católicas, en presencia de un representante de la Nunciatura Apostólica, para coordinar la ayuda de la Iglesia local a los miles de refugiados que han tenido que huir de las aldeas y barrios afectados por las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y que se abra un espacio de diálogo donde se escuche la voz del pueblo, oró León XIV. Encomendó esta súplica a María, Reina de la Paz, pidiendo que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe los corazones por caminos de reconciliación y esperanza.

El Vaticano se opone a cualquier noción de "guerra preventiva"

El 4 de marzo, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, denunció, en una entrevista con medios vaticanos, la idea de una "guerra preventiva" que motivó la intervención israelí-estadounidense en Irán. Expresó su alarma ante una violación del derecho internacional que debilita aún más el principio del multilateralismo, que la Santa Sede promueve constantemente en el seno de las Naciones Unidas.