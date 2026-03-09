Aleteia
León XIV sobre la Guerra: ante el ruido de las bombas, escuchar la voz del pueblo

pope-leo-xiv-audience-st.-peters-square-march-3-2026

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 09/03/26
Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y que se abra un espacio de diálogo donde se escuche la voz del pueblo, oró León XIV

“Desde Irán y de todo Oriente Medio, siguen llegando noticias que causan profunda consternación”, lamentó el Papa León XIV tras el rezo del Ángelus el 8 de marzo de 2026. En el noveno día de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, y mientras la guerra se ha extendido a la mayoría de los países de la región y se ha abierto otro frente en el Líbano, el Papa instó a restablecer un “espacio de diálogo”.

