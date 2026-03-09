Este Doctor de la Iglesia es un compañero en el sufrimiento

Místico armenio, doctor de la Iglesia del siglo X cuyo Libro de las Lamentaciones convierte la angustia en esperanza y proclama la misericordia infinita de Dios

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Gregorio de Narek (c. 945-1003) fue un monje, poeta y teólogo de la Iglesia armenia cuya voz aún resuena después de un milenio. Nacido cerca del lago Van, en la Armenia histórica, pasó la mayor parte de su vida en el monasterio de Narek, fundado en 935 durante un renacimiento cultural bajo los reinos de Bagratuni y Artsruni. Formado por las Escrituras, la liturgia y el legado teológico de San Gregorio el Iluminador y San Mesrop Mashtots, Narek se convirtió tanto en heredero como en innovador.

Su fama se basa sobre todo en el Libro de las Lamentaciones, a menudo llamado simplemente Narek. En Armenia, era apreciado tanto como literatura como oración, y a veces se colocaba junto a los enfermos, con la esperanza de curaciones milagrosas. Narek no era un místico de salón. Sus escritos revelan a un hombre muy consciente del pecado, la fragilidad y el drama de la salvación, pero con una confianza inquebrantable en la misericordia divina.

Doctor de la Iglesia

El papa Francisco nombra a Narek Doctor de la Iglesia

Fecha: 12 de abril de 2015.

Ocasión: Conmemoración del centenario del genocidio armenio.

Importancia: Primer Doctor de la Iglesia armenio.

Título reconocido: "Doctor de la Misericordia".

Al declararlo Doctor de la Iglesia, el papa Francisco afirmó que las enseñanzas de Narek no solo son importantes desde el punto de vista histórico, sino también espiritualmente universales. Su teología de la misericordia tiene un gran impacto en un mundo moderno herido.

El libro de las Lamentaciones

Compuesta como una larga secuencia de oraciones —95 en total—, las Lamentaciones es menos un tratado que un grito sostenido a Dios. Narek lo llama "hablar con Dios desde lo más profundo del corazón". El tono cambia de la alabanza lírica a la autoacusación, de las imágenes cósmicas a la introspección descarnada. Se desnuda ante el Señor, no de forma teatral, sino con precisión teológica: el ser humano, herido por el pecado, necesita absolutamente la gracia.

Una oración comienza así:

"El sonido de mis suspiros, la voz lastimera de mi corazón… aquí se mezclan como una única ofrenda que brota hacia Ti desde lo más profundo de mi oscuridad".

En otra parte suplica:

"Perdóname, Señor… hazme Tu morada, permanece en mí…".

La estructura es implacable. Vuelve una y otra vez a la paradoja de la esperanza cristiana: que el abismo del pecado se convierte en el lugar de encuentro de la misericordia. Su imaginación se inspira en los Salmos, los Profetas de la Biblia hebrea y el Evangelio, pero también en el paisaje armenio y la poesía litúrgica. El resultado es místico pero con los pies en la tierra, cósmico pero intensamente personal.

Su lugar en la historia cristiana

Aunque arraigada en la tradición apostólica armenia, la teología de Narek es profundamente católica en su alcance. Pertenece al grupo de los grandes místicos medievales que entendían el arrepentimiento como una transformación. Su lenguaje de autoconocimiento se adelanta a los escritores espirituales occidentales posteriores, mientras que su audacia poética es paralela a la himnografía siríaca y bizantina.