¿Estás realmente presente en tu hogar después del trabajo? 

Llegas del trabajo, tu cónyuge y tus hijos comienzan a hablarte y tú sólo asientes, mientras respondes correos. Entonces, estás en tu hogar pero sin estar presente

Después de una jornada larga de trabajo, por fin llegas a casa. Tus hijos te esperan para contarte cómo les fue en el colegio, tu cónyuge pregunta cómo estuvo tu día en el trabajo, mientras se preparan para cenar. Todo parece indicar que el trabajo terminó por hoy. De pronto tu celular suena: un correo urgente, una llamada telefónica de un cliente... y dejas de estar presente.

En un mundo hiperconectado, cada vez más personas descubren que volver a casa no siempre significa realmente estar presentes.

La era "Workaholic" y de hiperconectividad

New Africa | Shutterstock

La rutina promedio del ser humano consta de horas de sueño, trabajo y actividades de ocio. Aunque lo correcto es tener una transición de una actividad a otra, no siempre lo hacemos correctamente. Además, estas actividades no siempre se encuentran bien equilibradas. La cultura actual nos insista a estar la mayor parte del tiempo conectados, y siendo productivos.

Esta era de los Workaholic, hace difícil desconectarse de las tareas laborales, incluso al caer la noche, salir de la oficina y estar con la familia.

Recupera la presencia en casa

Aquí te compartimos estas prácticas diarias que te ayudarán a desconectarte del trabajo al llegar a casa y aprovechar el tiempo que resta de tu rutina.

1 Ritual de llegada

Antes de entrar a tu hogar realiza algunas respiraciones profundas. Esto ayudará a tu mente a entender que ya no es tiempo de trabajar, sino de descansar y de pasar tiempo con la familia. Con esto harás conciencia del hecho de que el trabajo por hoy ha terminado, evitando el sentimiento de culpa.

2 Silencia las notificaciones

Al entrar a casa, recuerda silenciar los grupos, llamadas o correos electrónicos que correspondan al trabajo. Además, al momento de la cena y de la convivencia familiar, opta por dejar el celular en otra habitación: expertos mencionan que aún cuando tienes el celular silenciado, el hecho de tenerlo a la mano, puede aumentar tu tentación de revisarlo.

3 Desconexión mental

Halfpoint | Shutterstock

Para calmar y desintoxicar tu mente en el trayecto a casa existen varias herramientas: un podcast, música de tu agrado o bien, una llamada telefónica a algún amigo o familiar.

Esto le ayudará a tu mente a relajarse y saber que es momento de dejar de pensar en trabajo y enfocarse en otras cosas.

4 Espacios de convivencia y diálogo familiar

La presencia no siempre depende de la cantidad de horas, sino de la calidad de la atención. Incluso pequeños espacios pueden ser muy significativos si se viven sin distracciones.

Puedes comenzar preguntando: ¿Qué fue lo mejor de tu día?, ¿Hubo algo difícil hoy?, ¿Qué te hizo reír? O bien, realizar otras actividades como juegos de mesa, caminatas al parque, leer un cuento a tus hijos o ver una película en familia; y claro, reservar un tiempo especial para tu cónyuge.