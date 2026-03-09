El auge del catecumenado, observado con perplejidad y fascinación desde el Vaticano

El espectacular repunte del catecumenado y de la asistencia a los sacramentos en Francia, pero también en otros países como los Países Bajos o Australia, suscita un gran interés en el Vaticano. Desde Roma, la mirada sobre este renacimiento de la fe oscila entre la perplejidad y la fascinación

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

"Algo sorprendente está sucediendo en Francia, con todos estos jóvenes que piden el bautismo… ¡Quizás sea la señal de una nueva primavera de la Iglesia!" Estas palabras, pronunciadas por un cardenal que fue colaborador cercano de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, reflejan el asombro que reina en el Vaticano ante este fenómeno de catecumenado y resurgimiento que anima, no solo a Francia, sino también a otras naciones occidentales.

El pasado 29 de julio, al margen del Jubileo de los jóvenes, el Papa León XIV recibió a cerca de 600 jóvenes catecúmenos y neófitos, procedentes en su mayoría de Francia, pero también de Suiza y Austria. Alegrándose de ver "a jóvenes que se comprometen con la fe y quieren dar sentido a su vida, dejándose guiar por Cristo y su Evangelio", el Papa les advirtió que el bautismo "implica renunciar a una cultura de la muerte muy presente en nuestra sociedad".

"El Papa nos dijo que mantuviéramos firme nuestra fe, incluso cuando fuera difícil. Eso nos conmovió y nos fortaleció", confesó ese día Thipica, una joven de ascendencia esrilanquesa procedente de la región parisina, que será bautizada en Semana Santa de 2026.

Contó que cinco personas, procedentes de Francia y de otros países, pudieron dar testimonio de su fe ante el Papa, de cómo pudieron "encontrar a Dios y vivir su camino de fe", lo que suscitó una profunda escucha por parte del Papa y de los cardenales presentes.

Más allá del catecumenado como tal, la participación sacramental de los jóvenes está aumentando considerablemente, especialmente en este periodo de Cuaresma. En su homilía durante la misa del Miércoles de Ceniza, el pasado 18 de febrero, el Papa León XIV se alegró de que "muchos jóvenes, incluso en contextos secularizados, sientan más que en el pasado la llamada de este día". Hizo un llamamiento a inspirarse en ellos, que son más conscientes que sus mayores de que "es posible un modo de vida más justo y de que existen responsabilidades en relación con lo que no funciona en la Iglesia y en el mundo".

La curiosidad italiana

Ante este fenómeno aún difícil de descifrar, muchas voces en Roma se muestran deseosas de comprenderlo. "Creo que es el signo de una nueva era", señala el padre Roberto Regoli, profesor de Historia Contemporánea en la Pontificia Universidad Gregoriana y nuevo presidente de la Fundación Ratzinger-Benedicto XVI. "Se está produciendo una renovada búsqueda de Dios, especialmente entre los jóvenes, y esta búsqueda a veces encuentra a la Iglesia católica", se alegra.

"Este fenómeno afecta especialmente a las sociedades occidentales fuertemente marcadas por la secularización, como Francia y Escandinavia", señala el sacerdote italiano, procedente de un país donde el catecumenado sigue siendo una realidad poco común y casi percibida como insólita. De hecho, el bautismo de los recién nacidos sigue siendo la práctica habitual.

El padre Regoli señala que, para algunos jóvenes, "la búsqueda espiritual puede tener un aspecto un tanto "supermercado" en un primer acercamiento, pero la Iglesia puede ofrecer respuestas estructuradas". En cualquier caso, el auge del catecumenado en Francia se observa con sorpresa e interés en Italia, y matiza la percepción de un país obsesionado por la laicidad y alejado de toda trascendencia.

El historiador recuerda que, unos años después de la Revolución Francesa, al cruzar Francia para asistir a la coronación de Napoleón, el Papa Pío VII se sorprendió por la devoción popular que observó en el camino, describiendo "un país de rodillas". La historia está hecha de ciclos, que a veces dan paso a un renacimiento inesperado de las tradiciones y las identidades religiosas.

¿Un revuelo mundial?

Francia no es el único país que está experimentando un aumento en el número de catecúmenos y, en general, en la participación de los jóvenes en la vida sacramental y parroquial. El padre Regoli, actualmente profesor invitado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, señala que cerca de 40 jóvenes se preparan allí para el bautismo y que otros tantos, procedentes de otras confesiones, se están convirtiendo al catolicismo.

La universidad está situada en la diócesis de Fort Wayne-South Bend, en la que 700 catecúmenos serán bautizados en Semana Santa. Esta cifra representa un aumento espectacular con respecto a años anteriores, en un territorio que cuenta con unos 160 000 católicos.

Incluso la muy secularizada y liberal Nueva York ve cómo se llenan sus iglesias, hasta el punto de que el prestigioso New York Times ha decidido lanzar una sección dedicada a la actualidad religiosa. Una juventud en busca de referencias e ideales se expresa sin complejos, en un contexto de pluralismo religioso e ideológico. El número de bautismos de jóvenes y adultos también está aumentando en el Reino Unido e incluso en Bélgica, los Países Bajos y Alemania, países que, sin embargo, se han caracterizado por una secularización radical durante varias décadas.

En la lejana Australia, monseñor Anthony Fisher, arzobispo de Sídney, también ha observado un repunte en la participación de los jóvenes en la vida sacramental, lo que se refleja en un claro aumento de las entradas en el seminario. El que podría formar parte de los próximos cardenales nombrados por León XIV espera recibir al Papa con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de 2028 y convertir así a Australia en un modelo de dinamismo, a imagen de los vastos espacios del Pacífico que constituyen hoy uno de los principales polos de crecimiento del cristianismo.