“Cuando murió mi esposa, sentí la cercanía del cielo”

Un año y medio después de su boda, a su joven esposa le diagnosticaron cáncer, lo que les cambió la vida; sin embargo, la fe les renovó el sentido

Son pocos los hombres dispuestos a hablar públicamente sobre la pérdida de sus esposas. Anže Marinko es uno de los que, con su testimonio, infunde esperanza. Esperanza de que es posible encontrar sentido incluso en la pérdida. Aunque se quedó sin esposa a los 29 años y con una hija menor de tres años, cree que Karolina ahora vela por ellos de una manera especial.

Aleteia: ¿Cómo se conocieron Karolina y tú?

Hace unos ocho años, asistí a un evento del movimiento Familia y Vida. En realidad, fui por otra chica que me gustaba, pero Dios tenía otros planes. Allí conocí a Karolina, pero después de eso, nuestra relación se estancó poco a poco durante un año.

¿Cómo era su relación? ¿Cómo imaginaban el futuro?

Imaginábamos que ese amor de juventud entre nosotros nunca terminaría y que siempre sería muy hermoso. Queríamos tener una familia mediana, vivir solos, etc.

Sin embargo, pronto tuvimos que cambiar nuestros planes poco a poco. Muchos amigos de nuestra misma edad pensaban en tener un segundo o tercer hijo, construir una casa, viajar, etc. Tuvimos que ajustar nuestros planes poco a poco y dejarlos en manos de Dios, porque un año y medio después de nuestra boda, nos enteramos de que Karolina tenía cáncer.

"La enfermedad de Karolina nos animó a trabajar más en nuestra relación, a dejar un poco las cosas materiales en un segundo plano"

Desde que empezaron a salir hasta la muerte de Karolina, solo pasaron poco más de seis años. ¿Cómo se enteró de la enfermedad?

Unos meses después del nacimiento de nuestra primera hija, Ajda, en agosto de 2022, Karolina sintió accidentalmente un bulto en la ingle. Al principio, pensamos que solo tenía los ganglios linfáticos inflamados porque acababa de recuperarse de un virus. En ese momento, el bulto era del tamaño de una avellana. El médico le dijo a Karolina que si el bulto no se reducía después de un mes, debía volver para una revisión.

Después de un mes, el bulto era del tamaño de una nuez pequeña. Karolina fue derivada a pruebas adicionales, una punción, y los resultados indicaron que era cáncer. Sin embargo, aún no sabíamos qué tipo de cáncer era. Era muy impredecible, ya que no sabíamos si solo necesitaría una operación menor o si se trataba de las últimas semanas o meses de su vida.

La doctora de Karolina le pidió hablar con ella, y cuando dijo que era necesario que yo la acompañara, supimos que era grave. Nos enteramos de que Karolina tenía rabdomiosarcoma, un tipo agresivo de cáncer más común en niños y adolescentes.

El primer diagnóstico se realizó en febrero de 2023, la primera recurrencia en agosto de 2024 y la segunda en enero de 2025. Las tres últimas semanas antes de su muerte, Karolina estuvo en cuidados paliativos, pero gracias a Dios pasó la mayor parte del tiempo en casa, y el 2 de junio de 2025 falleció en una residencia de ancianos.

Considerando tus planes, ¿qué era lo que más temías cuando la diagnosticaron?

Es difícil decir que le tenía miedo a algo en particular. Esto también se debía a mi mecanismo de defensa: no me tomaba la situación tan en serio como realmente era. Racionalizaba las cosas sobre la marcha, pensando que teníamos un plan para la recuperación de Karolina. Si no había una explicación racional, solía recurrir al humor.

"Simplifiqué demasiado toda la situación y por eso, especialmente en el primer tratamiento, no viví de forma muy emocional todo lo que nos estaba sucediendo".

En cierto modo, esto fue bueno para mí, porque me permitió aceptar gradualmente la situación, y para Karolina y Ajda, porque este mecanismo de escape de la realidad me impidió huir al trabajo y me hizo parecer tranquila y estable.

Al mismo tiempo, también afectó a Karolina y a veces le dificultaba las cosas. Necesitaba que empatizara con ella, que desahogara sus emociones, no que fuera solo un apoyo sólido. Pero a menudo no recibía de mí el consuelo que necesitaba.

Por supuesto, no me sentía cómodo, pero ciertamente no tomé la situación tan en serio como realmente era.

¿Cómo hablabas de la enfermedad y la muerte con Ajda?

Quizás fue la providencia de Dios que Ajda no tuviera ni tres años cuando Karolina murió. Noté que ella tomaba todo lo que le decía como "sagrado". Así que, si le decía que mamá estaba en el cielo, lo aceptaba así.

Todo lo que le conté a Ajda salió con naturalidad. No pensé mucho en qué quería decirle exactamente ni cómo. Unos días antes de que Karolina falleciera, fui a su habitación por la noche para acostarla. Añadí a la oración los santos y nuestros santos patronos. Entre otras cosas, en esas ocasiones hablábamos de quiénes eran los santos y de que estaban en el cielo. Entonces surgió la pregunta: ¿qué era el cielo? Le expliqué que era hermoso el cielo y que allí bailaban, cantaban y socializaban con Jesús y otros santos.

Le dije que también hay niños jugando en el cielo, porque sé que eso le facilitaba imaginar todo como algo hermoso, aunque a los adultos nos cuesta aceptarlo como tal. Por eso, cuando murió su madre, aceptó su ida al cielo como algo que todos deseamos algún día. Inmediatamente después de la muerte de Karolina, le dije a Ajda que su madre había ido al cielo. Enseguida relacionó esta información con el hecho de que Karolina ya no sufre allí, ya no está enferma y puede volver a hacer allí cosas que no podía hacer aquí.

¿Cómo lo tomaste?

Tras la muerte de Karolina, Ajda me preguntó varias veces qué hacía su madre en el cielo en ese momento, y tuve que explicárselo una y otra vez. Gracias a esto, poco a poco fui tomando conciencia de que lo que le decía a Ajda era cierto. Independientemente de si estaba de acuerdo o no con su muerte, me ayudó.

También comencé a percibir con mucha más intensidad que Dios tenía un propósito para nosotros, aunque no podía aceptarlo del todo en ese momento. Ajda aceptó de inmediato que su madre ya había alcanzado su meta, el cielo. Pero yo lo acepté con más calma y solo la complací de verdad después de unas semanas, cuando pude dejarla con más facilidad en manos de Dios. Es lo mejor para ella, lo mire como lo mire.

Sin embargo, con el tiempo reconocí la abundancia de señales a través de las cuales Dios nos mostraba que Karolina estaba en el cielo y nos acompañaba en nuestros viajes.

¿De qué estás más agradecido, aunque sea una prueba?

Pasaron unos dos años y medio desde el primer diagnóstico hasta la muerte de Karolina. Agradezco que Karolina haya pasado tanto tiempo con Ajda durante este periodo, quien no fue al jardín de infancia en todos estos años. Se quedó en casa principalmente para no traer ninguna infección. Así que las dos pasaron mucho tiempo juntas, cantando canciones, leyendo libros, dibujando, cocinando y estando al aire libre. Este tiempo juntas vale su peso en oro.

Al mismo tiempo, también pasaba mucho tiempo en casa. Podría haberme retirado a trabajar durante ese tiempo, pero la mayoría de las veces no lo hice y estuve muy presente.

"Me enorgullece haber dejado mi carrera a un lado y haber priorizado a mi familia. Agradezco que nos hayamos vuelto aún más cercanos"

¿Cómo vives el día a día? ¿Qué es lo que sana poco a poco tus heridas, el dolor de la pérdida?

Una de las cosas que me ha ayudado es haber tenido tiempo suficiente para organizar nuestras fotos familiares, tanto digitales como físicas. He hecho álbumes de fotos que también he regalado a mi familia y a la de Karolina, y también me he asegurado de que Ajda y yo tengamos fotos a mano para recordar a Karolina.

Además, me ayudaron mucho las conversaciones con amigos y un psicoterapeuta, así como el silencio, cantar, caminar y escribir.

Hay momentos en que me resulta difícil estar solo por las noches, sobre todo socialmente. Pero poco a poco he aceptado la enfermedad y la muerte de Karolina como algo que nos ha enriquecido. Me reconforta saber que la muerte forma parte de nuestras vidas y que el cielo es algo hermoso. La muerte es difícil para los familiares, pero para quien muere, el cielo es algo sumamente hermoso.