Cómo enseñar a tus hijos que están llamados a ser santos

Recordemos que ser santos no es solo para unos pocos y que hay que enseñar a los hijos que la santidad es una vocación a la que todos estamos llamados

CUARESMA 2026

Todos los papas recientes han destacado la realidad de la llamada universal a la santidad. Tras el Concilio Vaticano II, san Juan Pablo II, en particular, impulsó el estímulo a los laicos para que se esforzaran para ser santos y tanto el papa Benedicto XIV como el Papa Francisco reiteraron la necesidad de que todas las personas llevaran una vida santa. Hay que enseñar eso a nuestros hijos.

El Papa León XIV también ha tomado el relevo, comentando este tema durante su homilía del Día de Todos los Santos en 2025:

"Podemos decir, pues, que desde una perspectiva cristiana, la educación ayuda a todos a convertirse en santos. No hay nada menos que eso. El Papa Benedicto XVI, en su viaje apostólico a Gran Bretaña en septiembre de 2010, durante el cual beatificó a John Henry Newman, invitó a los jóvenes a convertirse en santos con estas palabras: 'Lo que Dios más desea para cada uno de vosotros es que os hagáis santos. Él os ama mucho más de lo que podéis imaginar'. Esta es la llamada universal a la santidad que el Concilio Vaticano II convirtió en parte esencial de su mensaje (cf. Lumen Gentium, capítulo V). Y la santidad está destinada a todos, sin excepción, como un camino personal y comunitario marcado por las Bienaventuranzas".

Volvió a abordar este tema con los obispos de Perú en febrero:

Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II: "Es evidente, pues, que todos los fieles, cualquiera que sea su estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad".

Teniendo todo esto en cuenta, es importante que tomemos estas verdades y se las enseñemos a nuestros hijos y nietos. Ellos también están llamados a convertirse en santos.

Enséñales sobre la vida de los santos

Esta vocación a la santidad debe fomentarse desde una edad temprana. Una forma sencilla de cultivar esta vocación es contándoles historias sobre la vida de los santos. Cuanto más aprendan los niños sobre los santos y la variedad de santos que hay, más probable será que se vean a sí mismos como uno de ellos.

Sin embargo, ser padre puede resultar complicado, ya que a menudo no tenemos un conocimiento experto sobre los santos y podemos sentirnos incapaces de enseñar a nuestros hijos sobre ellos.

La buena noticia es que hay una gran cantidad de recursos que pueden ayudarle a enseñar a sus hijos o nietos sobre los santos.

Un recurso perfecto para bebés y niños pequeños son los libros y revistas sobre vidas de santos que pueden encontrarse en librerías católicas.

Enseña a los niños pequeños una gran variedad de santos, mostrando cómo la santidad es posible en cualquier situación. Tanto si eres niño o niña, alto o bajo, viajero o hogareño, la santidad es alcanzable.

Es una lección importante para los niños, e incluso para los adultos. A menudo olvidamos que no tenemos que ser un tipo específico de persona para convertirnos en santos.