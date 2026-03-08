(VIDEO) El fin de la Guerra de los Pasteles

Ayudo a sembrar esperanza
En la memoria histórica de México, la llamada “Guerra de los Pasteles” suele recordarse con un tono anecdótico. Sin embargo, detrás del nombre curioso hubo bombardeos, muertos, bloqueos navales y una profunda tensión diplomática con Francia. El conflicto que concluyó en 1839, marcó una etapa decisiva en la joven República mexicana y dejó heridas que ayudarían a moldear su identidad nacional.