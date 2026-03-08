Aleteia
La humanidad sigue “profundamente habitada por el deseo de Dios”, afirmó León XIV en la parroquia de Santa Maria della Presentazione

I.Media - publicado el 08/03/26
“La sed de vida y amor de la samaritana es nuestra sed”, afirmó el Papa León XIV al comentar el Evangelio del día durante su visita pastoral del 8 de marzo de 2026 a la parroquia de Santa Maria della Presentazione

“La sed de vida y amor de la samaritana es nuestra sed”, afirmó el Papa León XIV al comentar el Evangelio del día durante su visita pastoral del 8 de marzo de 2026 a la parroquia de Santa Maria della Presentazione, ubicada en la Via di Torrevecchia, al este de Roma. Niños de las clases de catecismo, jóvenes y numerosas familias lo esperaban en la plaza de la iglesia, donde se había instalado una pantalla gigante para la ocasión. El Papa agradeció especialmente a la parroquia su compromiso con los necesitados del barrio.

