Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Ángelus: el Papa exhorta a no desanimarse en la búsqueda de Dios

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv--sunday-angelus-prayer-apostolic-palace

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 08/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En este tercer domingo de Cuaresma, el pontífice se basó en una reflexión de Ettty Hillesum para instar a los jóvenes a buscar a Dios en todas las circunstancias de la vida

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Jesús es "la respuesta de Dios a nuestra sed", afirmó el Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 8 de marzo de 2026, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro bajo un sol que ya se sentía casi primaveral. En este tercer domingo de Cuaresma, el pontífice se basó en una reflexión de Etty Hillesum (1914-1943), una joven escritora judía fallecida en Auschwitz, para instar a los jóvenes a buscar a Dios en todas las circunstancias de la vida, sin desanimarse por su aparente ausencia.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
angelusdiospapa leon xiv
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día