Luka, sobre el alcoholismo: “Tenía un problema y lo resolví”

"¿Me convertiré en eso?" Esta fue la pregunta que cambió la vida de Luka para mejor, después de haber sufrido a causa del alcoholismo. Aquí te narramos su testimonio

Luka es originario de Postojna (Eslovenia), pero desde hace unos años vive en la costa, donde ha formado una familia y una nueva vida. Cuando cuenta su historia, primero se remonta al año 2015. En aquel entonces, tenía un problema de alcoholismo que se agravaba cada vez más.

"En casa era bastante agotador, y en el trabajo me enfrentaba a la violencia verbal de mi superior. La presión era enorme", explica. Como muchos jóvenes, entró en contacto con el alcohol por primera vez en la escuela secundaria, cuando asistía a alguna fiesta los fines de semana.

Relaciones cada vez más deterioradas

Zoriana Zaitseva | Shutterstock

Conoció a una chica, se mudó con ella y pronto encontró una nueva compañía. "Bebía cada vez más, pero no me parecía nada grave". A menudo se detenía en la taberna de camino del trabajo a casa y llegaba un poco borracho.

Hoy, cuando mira atrás, lamenta haberse puesto al volante en ese estado. El alcohol también afectó a sus relaciones. Un día, su pareja se hartó de su afición a la bebida y rompieron.

Ya antes había cambiado de trabajo y se había buscado un nuevo piso. "Cuando volví a vivir solo, no había nadie que me dijera lo que podía y no hacer. Cada día me hundía más en el alcohol. Al final, la situación era tan grave que por la mañana iba a trabajar, después del trabajo corría a comer algo y luego me iba a un bar, donde bebía hasta altas horas de la noche".

Esto también le causó problemas en el trabajo. Llegaba tarde con frecuencia y sus jefes empezaron a fijarse en él. Con el tiempo, renunció y decidió volver a su ciudad natal. "Buscaba excusas y culpaba a mi entorno por beber más. Pero encontré un grupo de amigos similar y se repitieron los mismos patrones".

"¿Me convertiré en alguien así?"

A pesar de los comentarios de mi mamá de que así no se podía seguir y de las frecuentes discusiones, no hubo ningún cambio. Hasta que un día me impactó una importante revelación. "Algo hizo clic en mi cabeza cuando llegué al patio y me encontré con un conocido, un poco mayor que yo, que a menudo ya estaba muy borracho por la mañana.

Al verlo, me puse a pensar. ¿Así voy a terminar? No, no quiero, hay que hacer algo al respecto". Comenzó entonces un programa para vencer el alcoholismo y fue "la mejor decisión de su vida".

Trabajo duro sobre mí mismo

Foto: Urška Kolenc | Aleteia

Reconoce que los comienzos no fueron fáciles. "Necesité los primeros tres meses para aclarar mis ideas y empezar a comprender lo que el terapeuta quería decirme. Empecé a trabajar activamente sobre mí mismo, a procesar mis emociones. Con la ayuda de las terapias, aprendí a controlarme. Reconozco ciertos patrones en mí mismo y ya soy capaz de eliminarlos por mí mismo".

Le preocupaba cómo aguantaría sin alcohol después del tratamiento. "Te vienen a la cabeza los típicos dilemas; por ejemplo, cómo voy a estar ahora en las celebraciones, cuando todos a mi alrededor estén brindando, y cosas por el estilo".

Después de 18 meses, completó con éxito el programa.

"Mi primera prueba fue cuando volví a vivir por mi cuenta. Encontré un departamento muy cerca de la casa del programa, así que seguí conectado con la comunidad. Sigo participando en el programa Most, que conecta a todos los que ya hemos completado el tratamiento".

También es miembro del Club de Alcohólicos Recuperados y participa regularmente en sus actividades. "Con los problemas cotidianos, que a algunos les parecen insignificantes, llega el estrés diario y nunca sabes cuándo va a surgir algo que te haga recaer en los viejos patrones. Es importante contar con apoyo en estos casos".

Para él es importante haber empezado una nueva vida en un nuevo entorno. "En mi entorno familiar tengo tantos recuerdos, patrones que son peligrosos para mí. Por eso decidí deliberadamente cambiar de entorno y empezar de nuevo, elegir un grupo de personas con un núcleo sano. Así tengo más posibilidades de no fracasar".

Hoy tiene una vida ordenada

Con una gran fuerza de voluntad, Luka volvió a dar sentido a su vida, esta vez sin alcohol. "El programa me ha cambiado mucho y me ha abierto los ojos". Ha vuelto a encontrar trabajo y cuenta con orgullo que lleva cinco años con un empleo fijo. Durante este tiempo también ha conocido a la mujer de su vida, con la que hace dos años tuvieron una hija.