Los mártires de Argelia, verdadera fuente de inspiración para León XIV

Elegido un 8 de mayo, día de la memoria litúrgica de los 19 mártires de Argelia, León XIV mantiene un vínculo especial con estos religiosos asesinados durante la guerra civil de los años noventa. Será el primer Papa de la historia en visitar Argelia, el próximo mes de abril

"Que la paz esté con todos ustedes (…), una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante". Estas primeras palabras del Papa León XIV, pronunciadas desde la logia de la basílica de San Pedro, dieron la vuelta al mundo. Remiten a la espiritualidad del beato Christian de Chergé. A mediados de la década de 1990, el prior trapense del monasterio de Tibhirine y sus hermanos decidieron permanecer en Argelia a pesar de la guerra civil que asolaba el país, asumiendo una presencia sencilla y fraternal entre la población local.

Tras recibir una primera amenaza de los terroristas en la Navidad de 1994, Christian de Chergé escribió una oración en la que confiaba: "Señor, desarmaos y desarmaos a nosotros…", expresando así una visión de la paz que comienza con el desarme del corazón y de la propia comunidad. León XIV hizo referencia a esta oración en el prefacio de su libro titulado La fuerza del Evangelio: la fe cristiana en diez palabras, una obra que recopila algunos de sus discursos y que se publicó en Italia en noviembre de 2025.

El Papa ya ha visitado Argelia

El primer Papa que realizó un viaje apostólico a Argelia tuvo la oportunidad de visitarla en dos ocasiones cuando era prior general de los agustinos, en 2001, para un coloquio sobre la figura de san Agustín, y en 2013, para la inauguración de la basílica de San Agustín de Annaba, restaurada.

En esa ocasión, visitó el barrio de Bab El Oued para rendir homenaje a dos españolas, la hermana Esther y la hermana Caridad. Estas dos religiosas agustinas, pertenecientes a la misma familia espiritual que él, fueron asesinadas en 1994. Forman parte de los 19 beatos mártires de Argelia.

El futuro Papa también visitó la biblioteca de la casbah, donde fueron asesinados los dos primeros beatos de Argelia, la hermana Paul-Hélène y el hermano Henri Vergès, asesinados el 8 de mayo de 1994.

Al término del último cónclave, el cardenal Jean-Paul Vesco señaló al nuevo Papa León XIV la coincidencia entre la fecha de la conmemoración litúrgica de los mártires de Argelia y la de su elección, el 8 de mayo. "Los dos mártires agustinos y los demás están muy presentes en su memoria personal", confió el arzobispo de Argel el verano pasado.

Una experiencia de "comunión con toda la humanidad"

Por otra parte, durante el Encuentro por la Amistad entre los Pueblos celebrado en Rímini en agosto de 2025, el Papa destacó en un mensaje la importancia de una exposición dedicada a los mártires de Argelia. "En ellos resplandece la vocación de la Iglesia de habitar el desierto en profunda comunión con toda la humanidad, superando los muros de desconfianza que oponen a las religiones y las culturas" y emprendiendo un camino de "presencia y sencillez, de conocimiento y diálogo de vida", escribió León XIV.

Recordó así que la misión no se limita a la proclamación verbal, sino que se encarna en una vida compartida hasta el sacrificio supremo, a imagen de Mons. Pierre Claverie, obispo de Orán, asesinado en 1996 junto con su chofer Mohamed, de confesión musulmana.

Los mártires cristianos mezclaron así muy concretamente su sangre con los casi 100 000 muertos de esta guerra civil, entre los que se encontraban numerosos imanes, periodistas, magistrados y responsables políticos, cuyos asesinatos no han sido todos esclarecidos.

Durante su estancia en Argelia, León XIV no visitará Tibhirine. Este viaje estará dedicado principalmente a san Agustín, con una parada muy simbólica en Annaba, la antigua Hipona, de la que este Padre de la Iglesia fue obispo entre 395 y 430. Pero el otro objetivo será alentar los esfuerzos de la pequeña comunidad católica local para dar testimonio de la fe cristiana en un país mayoritariamente musulmán. Por lo tanto, es probable que, en este sentido, el legado de los monjes de Tibhirine y de los demás mártires de Argelia impregne los discursos y los gestos de este viaje.

