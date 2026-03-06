Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Orar cuando no siento nada? 4 claves para sostener la oración

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 06/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La sequedad espiritual no es ausencia de Dios, sino una etapa de crecimiento profundo en la vida cristiana

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Con estas cuatro claves encontrarás un camino para orar en la sequedad del desierto espiritual. Donde la emoción desaparece, la consolación se apaga y la oración parece un ejercicio vacío. Sin embargo, la tradición cristiana enseña algo distinto: la fe no se sostiene en sentimientos, sino en fidelidad.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cuaresmaoraciónvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día