La sequedad espiritual no es ausencia de Dios, sino una etapa de crecimiento profundo en la vida cristiana

Con estas cuatro claves encontrarás un camino para orar en la sequedad del desierto espiritual. Donde la emoción desaparece, la consolación se apaga y la oración parece un ejercicio vacío. Sin embargo, la tradición cristiana enseña algo distinto: la fe no se sostiene en sentimientos, sino en fidelidad.

