¿Rehabilitada la Secretaría de Estado?

La Secretaría de Estado parece haber recuperado su papel más tradicional como eje de la diplomacia vaticana desde la llegada de León XIV al trono de Pedro

El miércoles, muchos esperaban un llamamiento del Papa León XIV al término de la audiencia general, cinco días después del estallido de la nueva guerra en Irán y su propagación por todo Oriente Medio. Pero el Papa guardó silencio. Unas horas más tarde, su secretario de Estado, Pietro Parolin, tomó la palabra en los medios de comunicación del Vaticano para denunciar una "degradación del Derecho Internacional" y expresar la clara oposición de la Santa Sede a la "guerra preventiva".

"No hay muertos de primera o segunda clase, y nadie tiene más derecho a la vida que otro simplemente por haber nacido en un continente u otro o en un país concreto", insistió también el "primer ministro" del Vaticano, haciendo un incansable llamamiento al diálogo. La prensa se hizo eco inmediatamente de las declaraciones del italiano, que expresaba oficialmente la posición del microestado sobre una situación internacional que ensombrecía las columnas de los periódicos.

Dos semanas antes, el cardenal Parolin anunció que la Santa Sede no formaría parte del Consejo de Paz propuesto por Donald Trump. Señaló "algunos puntos críticos que deberían resolverse" y "encontrar explicaciones". En diciembre, el prelado, que ocupa el cargo de secretario de Estado desde 2013, también habría intentado desempeñar un papel de mediador en la crisis venezolana. Según revelaciones del Washington Post, el hombre de la mitra púrpura habría intentado convencer a Estados Unidos de que aceptara la exfiltración del presidente venezolano Nicolás Maduro a Rusia, antes de su captura por un comando estadounidense el 3 de enero.

Una línea más clásica

La Santa Sede no desmintió esta filtración, lo que deja entrever el papel activo del cardenal Parolin en la geopolítica mundial. Posteriormente, el secretario de Estado mantuvo el 6 de enero una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Marco Rubio con el objetivo de mejorar "la situación humanitaria, en particular en Venezuela", y promover "la paz y la libertad religiosa a escala mundial", según indicó la diplomacia estadounidense.

Las hazañas de su primer ministro no impiden al Papa expresarse cuando lo desea: el martes por la noche se detuvo espontáneamente ante las cámaras de televisión que lo esperaban a su salida de Castel Gandolfo, deseoso de exhortar públicamente a la paz. El domingo, durante el Ángelus, también expresó su preocupación por un "abismo irreparable" tras los ataques en Irán.

Pero desde su elección, el pontífice peruano-estadounidense ha mostrado una línea de conducta clásica, dejando que su diplomacia actúe con libertad, algo que a veces se vio mermado durante el pontificado anterior. De hecho, Francisco solía provocar encuentros sin pasar por su Secretaría de Estado, como su visita improvisada a la embajada rusa el primer día de la invasión militar de Moscú en Ucrania. El argentino era impredecible y podía, saliéndose de su guion, lanzar llamamientos espontáneos que no habían pasado por el filtro de sus colaboradores, con el riesgo de provocar algunos incidentes.

El método León XIV

"Cada papa aporta su toque personal. Sus diversas actitudes provienen de sus diversos orígenes. Francisco era de cultura argentina, había vivido un régimen dictatorial y, con su bagaje histórico, gobernaba con un estilo un poco confuso", subraya un embajador destinado cerca de la Santa Sede.

León XIV, por el contrario, es "más prudente, también se nota su formación en matemáticas, 'calcula' antes de hablar", añade este diplomático europeo, que ve en sus caracteres la fuente de su diferente enfoque respecto a la Secretaría de Estado.